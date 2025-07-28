Правительство РФ выделит 300 млн на реконструкцию гимназии в Курске

300 млн руб. будет выделено из резервного фонда правительства РФ на продолжение реконструкции здания мужской классической гимназии (памятник 1836-1842 годов постройки) на улице Луначарского в Курске. Как рассказал на совещании областного правительства врио губернатора Александр Хинштейн, соответствующее постановление было подписано на прошлой неделе. При этом вопреки предыдущим заявлениям главы региона в здании снова планируется разместить областной краеведческий музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Оставшиеся средства, необходимые для завершения реконструкции и создания там музейной экспозиции, заложены на 2026 год. Объект наиважнейший. Хочу напомнить, что на текущий год ни копейки средств ни в региональном, ни в федеральном бюджете на продолжение этих работ заложено не было, и вопреки всем обязательствам закончить реконструкцию в декабре 2024-го мы получили в наследство здание без окон и дверей, которое продолжало разрушаться на глазах. Благодарю нашего президента, который поддержал изменение подходов к подготовке празднования тысячелетия Курска»,— отметил врио губернатора.

По словам Александра Хинштейна, 300 млн руб. достаточно для выполнения всего объема работ этого года — в результате техническая готовность здания должна составить 40%.

«Здание мужской гимназии, где мы разместим областной краеведческий музей, станет ключевой точкой притяжения в духовно-просветительском кластере на территории исторической крепости. Все работы идут в рамках госпрограммы “Развитие культуры”»,— рассказал о планах глава региона.

В феврале 2019 года в Курской области провели архитектурный конкурс, по итогам которого было решено не строить новое здание для краеведческого музея, а приспособить под его нужды здание бывшей мужской гимназии. Ожидалось, что работы будут завершены в 2022 году.

В ноябре 2019 года Курский электроаппаратный завод на год передал здание в безвозмездное пользование учреждению. В декабре того же года правительство РФ намеревалось выделить 478 млн руб. на обновление музея в 2021–2022 годах. Речь шла о ремонте новых помещений учреждения.

В 2021 году правительство Курской области выкупило у завода здание бывшей гимназии и окружающих его зданий за 296,7 млн руб. В марте 2022 года московское АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» получило контракт на реставрацию за 1,39 млрд руб. Однако в ноябре того же года его расторгли «в связи с невозможностью выполнения работ» в предусмотренном объеме. Компания отработала только 15,5 млн руб. из заявленной суммы.

В декабре 2022-го подряд на завершение реконструкции получило без торгов местное ООО «Специализированный застройщик строительно-монтажное управление "Строй инвест"» депутата горсобрания Курска Константина Серебренникова за 1,37 млрд руб. Планировалось, что работы будут завершены до ноября 2024 года.

В конце прошлого года Александр Хинштейн заявил на совещании в облправительстве, что перенос областного краеведческого музея в здание гимназии «представляется ему недостаточным», пояснив, что объем коллекции, насчитывающий более 1 млн экспонатов, не поместится в историческом здании. «Тот объем даже не федерального, а мирового уровня, который есть сегодня, требует совершенно иных подходов и осмыслений»,— заявлял господин Хинштейн.

Подробнее о смене подрядчика для реконструкции ОКН — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь