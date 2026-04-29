Что ждет экспедитора после регистрации

Тем транспортно-экспедиционным компаниям, которые успешно зарегистрировались в реестре, предстоит следующий шаг, предусмотренный законодательством: наладить взаимодействие с ФСБ по линии предоставления информации. В течение 45 дней компаниям нужно уведомить территориальный орган ФСБ, который в течение месяца должен ответить, а потом за три месяца разработать план мероприятий по внедрению системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и направить экспедитору.

ПО разрабатывают аккредитованные компании, ценники, которые видел “Ъ”, предполагают стоимость 300–500 тыс. руб. (лицензия плюс пусконаладочные работы). Требования к оборудованию и программно-техническим средствам, используемым в эксплуатируемых экспедитором информационных системах, для взаимодействия с ними уполномоченных органов, пока в разработке.

Компании, которые пока не получили подтверждения регистрации, не торопятся закупать дорогостоящее ПО и оборудование, ожидая утверждения механизмов взаимодействия с уполномоченными органами.

«Как только обработка заявлений наладится и положение компаний будет подтверждено, отрасль массово перейдет ко второму этапу — реализации плана мероприятий от ФСБ, — говорит директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов. — Именно на этом этапе мы ожидаем возникновения новых сложностей, которые уже превентивно прорабатываем с разработчиками программно-аппаратного комплекса СОРМ».

Бизнес не готов инвестировать в дорогостоящую инфраструктуру, пока механизмы взаимодействия с регулятором (ФСБ) остаются неутвержденными, отмечает генеральный директор Pontis Expedition Андрей Зелинский. «Основная проблема — отсутствие конкретных, законодательно закрепленных требований, — рассказывает он. — В ситуации правового вакуума компании опасаются, что закупленные сегодня решения завтра могут быть признаны не соответствующими финальным стандартам регулятора».

Сооснователь SIGMA Татьяна Патужная поясняет: пока отсутствуют конкретные разъяснения по практической реализации требований: где именно должно размещаться оборудование, как действовать в ситуациях, когда юридический адрес не совпадает с фактическим местом работы, кто должен быть назначен ответственным.

Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов напоминает и о требованиях по обязательному досмотру отправлений, запущенному с 1 марта (см. “Ъ” от 1 декабря 2025 года).

«Очевидно, что большинство владельцев отправлений не разрешат их вскрывать и на практике визуально можно оценить только состояние упаковки, — говорит он. — В этом случае принимающий груз экспедитор обязан проводить контроль с использованием рентгенотелевизионных установок. Для исполнения требований к досмотру отправлений крупным транспортно-логистическим компаниям, работающим с грузами массой от 1 кг до 20 тонн, потребуется закупить туннельные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) с конвейерной лентой.

Как рассказал господин Филатов, чтобы избежать массовых штрафов размером от 500 тыс. руб. и приостановки деятельности компаний на 90 суток из-за нарушений, ассоциация «АвтоГрузЭкс», президентом которой он является, совместно с комитетом по транспортной логистике «Деловой России» и отраслевыми объединениями ведет диалог с Минтрансом об установлении риск-ориентированного подхода при реализации новых норм, снижении единовременной нагрузки на экспедиторов, связанной с приобретением технических средств и дополнительной проработке этапов и сроков оснащения интроскопами.

Отдельные вопросы возникают у компаний, зарегистрированных не в России, но работающих на ее территории.

«Для нерезидентов главный вопрос — как будет выстроена работа при международных перевозках, если часть услуг оказывается на территории РФ, — говорит директор компании «Градалогистик» (Белоруссия, активно работает на железнодорожном рынке РФ) Александра Петрович. — По полученным ранее разъяснениям, вступление в реестр требуется только для компаний-резидентов РФ и не должно касаться международных перевозок. Вопрос о том, будет ли ОАО РЖД включено в реестр, также остается открытым».

Наталья Скорлыгина