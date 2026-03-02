Отправления уперлись в реестр

Вступившие в силу с 1 марта нормы, требующие подключения всех российских экспедиторов к реестру на платформе «ГосЛог», могут привести к целому ряду проблем, утверждают участники рынка. Логисты сомневаются в технической готовности системы, а самые большие сложности может вызвать необходимость установки специального софта и оборудования для интеграции с ресурсами ФСБ, на что у небольших компаний может не хватить средств. Экспедиторы предвидят выдавливание с рынка мелкого бизнеса и рост конкуренции со стороны компаний из дружественных стран, которых новые нормы не затрагивают.

С 1 марта вступили в силу поправки к закону о транспортно-экспедиционной деятельности, принятые в июне 2025 года и вводящие обязательную регистрацию российских транспортно-экспедиционных компаний. Они должны подключиться к реестру экспедиторов на платформе «ГосЛог» в течение 60 дней, иначе лишатся права осуществлять транспортно-экспедиционную деятельность. Штраф за работу без включения в реестр составит 100–300 тыс. руб., за повторное нарушение — 0,5–1 млн руб. В течение 45 дней после регистрации экспедиторы должны подать заявление в региональное управление ФСБ, потом в назначенный срок установить рекомендованный софт и оборудование, обеспечить передачу и охрану данных.

Запуск обязательного электронного реестра экспедиторов фактически исключает возможность деятельности вне официальных рамок, говорит руководитель отдела логистики «Юнитрейд» Кирилл Лахин. Компании, которые использовали карго-перевозки, будут вынуждены постепенно сворачивать неформальные схемы и переходить к полноценному налоговому учету и прозрачной отчетности. Кроме того, обращает внимание замглавы по логистике NC Logistic Артем Васканян, если экспедитор не зарегистрируется в системе в установленный срок, он впоследствии может утратить возможность работать с электронными транспортными документами, что создаст риск потери клиентов.

Бесплатной цифровизации не бывает, уверен директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов, это прямая нагрузка на себестоимость услуг. Нужно разработать планы внедрения, закупить или интегрировать специальный софт для взаимодействия с органами безопасности и, что немаловажно, обеспечить хранение колоссальных объемов данных на российских серверах в течение трех лет. «Крупные компании на логистическом рынке как минимум хранение данных уже организовали,— говорит он.— А вот средние и мелкие — не всегда».

Готовность системы «ГосЛог» к регистрации у ряда логистов вызывает сомнения. По состоянию на середину дня 1 марта соответствующий интерфейс на «Госуслугах» готов не был. В Минтрансе “Ъ” заверили, что заявление можно будет подать с 1 марта способом, удобным и для заявителя, и для уполномоченного органа (например, через «Госуслуги»), с возможностью автоматической проверки сведений.

По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, есть подозрения, что система из-за массовости обращений и необкатанности повиснет в первые дни — такое уже бывало с введением других механизмов с жестким сроком подключения, а бета-режим позволил бы избежать этих рисков. Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский отмечает, что и сама процедура включения в реестр вызывает много вопросов. Так, по его словам, при подаче уведомления предлагается заполнить перечень услуг, оказываемых экспедитором, с отсылкой на ОКВЭД (который их не содержит), указать, имеется или не имеется возможность организовать перевозку предметов и веществ, изъятых из оборота или ограниченных в обороте (в отсутствие утвержденного перечня подобных грузов).

Если два месяца на регистрацию в реестре экспедиторов через «Госуслуги» выглядят реалистично, полагает Эдуард Миронов, то куда серьезнее вопрос со вторым этапом — интеграцией с ФСБ. «До сих пор нет понятного алгоритма действий — как именно подавать запросы, каким техническим требованиям должна отвечать наша TMS-система,— поясняет он.— Хватит ли двух месяцев, чтобы наработать этот опыт с нуля?» Требование о подключении специального ПО и оборудования для взаимодействия с ФСБ, говорит Юлия Шленская, «может стать огромной проблемой для маленьких компаний, чья автоматизация выглядит как таблица Excel, а бюджета хватает, чтобы едва держаться на плаву».

По словам Юлии Шленской, новые нормы игнорируют тот факт, что в России работают и иностранные экспедиторы. «Они и так находятся в более выгодном положении по отношению к российским перевозчикам, вытесняя последних со своего же рынка (не регистрируются в "Платоне", не платят штрафы, имеют зачастую более приятные условия лизинга и так далее),— рассказывает она.— Это китайские, казахские, белорусские компании. И они остаются работать на прежних условиях». Кирилл Лахин отмечает, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает определенную гармонизацию законодательства. Но, говорит он, вопрос, будут ли распространяться новые требования на белорусские компании и какие меры ответственности будут применяться при их несоблюдении, остается открытым.

Глава компании «Оптималог» Георгий Властопуло напоминает о вступлении с 1 марта в силу и новых требований, предписывающих вскрытие груза экспедитором при подозрении на несоответствие накладной и проверку с рентгеном и собаками (см. “Ъ” от 1 декабря 2025 года). Основной вопрос, говорит он, как экспедиторам, работающим на международном рынке и перевозящим грузы в международном сообщении, обеспечить контроль за погрузкой и проверку грузов на иностранной территории. «Как заставить, допустим, китайского перевозчика приехать на место погрузки, растарить контейнер, распалетировать груз и проверить на наличие запрещенного содержимого? — задается вопросом он.— Как мы, организовывая перевозку на базисе FOB, заставим морскую линию проверить груз рентгеновскими аппаратами? Никто этого делать не будет, потому что никакие международные, ратифицированные Россией нормы не предусматривают такого жесткого контроля за грузом». По словам господина Властопуло, хотя такие условия уже включаются в договоры с перевозчиками и экспедиторами, эти дополнения не будут иметь никакой юридической силы. «Мы прекрасно понимаем, что в случае наступления ответственности у российских экспедиторов они никак не смогут регрессировать эти убытки или штрафы на третьи лица,— констатирует он.— Мы в растерянности».

Директор по логистике ModernWay Юлия Бададян подчеркивает, что игрокам необходимы полноценный переходный период и гибкая практика применения санкций. «В противном случае вероятно увеличение операционных рисков и напряженности на рынке»,— отмечает она.

Наталья Скорлыгина