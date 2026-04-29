В Москве задержали пять человек после пожара на стройплощадке ЖК

После пожара в строящемся доме на севере Москвы задержали пять человек, в том числе гендиректора застройщика. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. При пожаре погибли восемь человек, трое пострадали.

По делу задержаны бенефициар и гендиректор застройщика, а также директор по строительству, руководитель отдела общестроительных работ и производитель работ генерального подрядчика. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Следствие предварительно установило, что на стройплощадке не было исправных систем пожарной сигнализации и пожаротушения. Одна из двух лестниц была заблокирована, из-за чего люди не смогли вовремя эвакуироваться.

Пожар на стройплощадке в 3-м Балтийском переулке (в сводках ведомств также упоминался расположенный рядом 2-й Амбулаторный проезд) произошел утром 28 апреля. Из горящего здания спасли более 30 человек. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м.