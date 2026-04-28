Число погибших при пожаре на стройке в Москве возросло до восьми

При пожаре в строящемся доме на севере Москвы погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России. Ранее в МЧС говорили о семи жертвах. Пожар уже потушен.

Причины возгорания установит экспертиза. На допрос в СКР доставили представителей компании-застройщика, начальника участка строительного объекта и сотрудников субподрядной организации, которая участвовала в работах, указано в сообщении столичного управления СКР в Telegram-канале.

Пожар на стройплощадке в 3-м Балтийском переулке произошел утром 28 апреля. Из горящего здания спасли более 30 человек. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть двух или более человек.