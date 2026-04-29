Сбербанк и ЦБ обсуждают перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо

Сбербанк (MOEX: SBER) продолжает обсуждать с Центробанком (ЦБ) перевод заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо. Об этом сообщил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

Господин Скворцов уточнил, что у «Сбера» нет четкого дедлайна по выделению этих активов. «Мы сейчас находимся в диалоге с ЦБ. Мы подали ходатайство в марте и сейчас ведем диалог. Успеем ли мы до конца первого полугодия? Нельзя этого исключать, но все зависит от ряда вопросов»,— рассказал топ-менеджер на конференц-звонке (цитата по «Интерфаксу»).

Летом 2022 года вступил в силу закон, разрешающий подсанкционным банкам образовать новое юрлицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действовало до 31 декабря 2024 года, но было продлено до конца 2026 года. Состав выделяемого имущества и обязательств должен быть согласован с ЦБ. В 2025 году ВТБ также создал для этого юрлицо. Набсовет Сбербанка в декабре 2025-го согласовал подачу ходатайства в ЦБ для перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо.

