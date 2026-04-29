Минфин: торги по продаже ЮГК пройдут после майских праздников

В правительство России внесен проект распоряжения о продаже ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). Торги могут пройти после майских праздников, сообщил замглавы Минфина России Алексей Моисеев.

«Сейчас правительство его (проект.—“Ъ”) обрабатывает, были юридико-технические правки»,— рассказал господин Моисеев (цитата по ТАСС).

Торги по продаже компании пройдут в сокращенные сроки. Участники должны будут подать заявку на участие в аукционе в течение пяти дней. В этот же срок необходимо будет внести задаток в размере 20% от начальной стоимости торгов — 32,4 млрд руб. Росимущество оценило активы ЮГК в более чем 160 млрд руб.

