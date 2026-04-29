Совфед уточнил правила использования ИИ-изображений в предвыборной агитации

Совет федерации одобрил закон о совершенствовании избирательного законодательства. Он предусматривает запрет на использование в агитационных материалах изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ).

Нельзя будет использовать изображения и голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданные с применением ИИ. Генерация изображений и голоса возможна только в отношении кандидатов и лиц, давших согласие на использование своих изображений. Также допускается использование в предвыборной агитации фото и голоса россиян старше 18 лет с их письменного согласия. Использование изображений или голоса физлица, «аффилированного с иностранным агентом», необходимо сопровождать отметкой с упоминанием этой аффилированности.

До принятия закона в агитации разрешено было использовать фотографии только самих кандидатов, в том числе в окружении неопределенного круга лиц. В марте депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили Минцифры запретить генерировать изображения, голос или иной образ конкретного человека без его согласия. По мнению авторов инициативы, ее введение поможет в том числе обеспечить защиту конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни. Проект прошел третье чтение 21 апреля.