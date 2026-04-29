Сбербанк спрогнозировал доллар по 80–90 рублей во втором полугодии

Во втором полугодии курс рубля к доллару будет ослабевать, считает зампред правления, финансовый директор Сбербанка (MOEX: SBER) Тарас Скворцов. По его оценкам, в третьем квартале курс доллара составит 80–85 руб., в четвертом — 85–90 руб.

«Хотя надо сказать, что рубль довольно устойчиво себя чувствует в последние месяцы»,— сказал господин Скворцов на конференц-звонке (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, курс рубля может начать ослабевать после возобновления Минфином России покупки и продажи иностранной валюты по бюджетному правилу.

«Часть ликвидности, которая будет поступать по более высоким ценам на нефть, будет покупаться Минфином и, соответственно, это создаст спрос на валюту»,— пояснил финдиректор Сбербанка.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 29 апреля, составляет 74,7 руб. На валютном рынке Forex курс доллара составляет 74,8 руб., следует из данных Investing.com. За последний месяц он снизился на 8,21%. Минфин России возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с мая.