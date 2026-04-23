Минфин с мая возобновит операции с валютой и золотом по бюджетному правилу

Минфин с мая 2026 года возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке по бюджетному правилу. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Возобновление операций необходимо, чтобы снизить влияние на экономику России скачков цен и предложения на рынке энергоносителей, а также увеличить предсказуемость экономических процессов, пояснили в Минфине. «Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года»,— указано в сообщении.

Минфин изначально приостановил операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в России с 30 марта до 1 июля. Решение связано с планами изменить цену отсечения нефти по бюджетному правилу, уточняли в ведомстве. Сейчас показатель составляет $60 за баррель, а к 2030 году его намерены снизить до $55 за баррель. Сумму доходов, превышающую цену отсечения, откладывают в Фонд национального благосостояния (ФНБ). О возможности досрочного возобновления операций 16 апреля говорил глава Минфина Антон Силуанов.