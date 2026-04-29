В «Сбере» допустили увеличение размера дивидендов

Сбербанк готов увеличить размер дивидендов, если появится такая возможность. Об этом заявил зампред правления кредитной организации Тарас Скворцов при общении с инвесторами.

Третий год подряд, напомнил господин Скворцов, «Сбер» направляет на дивиденды ровно 50% чистой прибыли и запланирует аналогичные выплаты в стратегии на 2029 год. Зампред правления добавил, что банк каждый год заканчивает с достаточностью капитала 13,3%, то есть без какого-либо запаса.

«У нас всегда была стратегия, что мы лишнего капитала не держим. Все, что у нас не идет в рост бизнеса, и все выше достаточности капитала, которую мы определили в качестве целевой, мы все отдаем акционерам»,— уточнил Тарас Скворцов (цитата по РБК).

По словам зампреда правления «Сбера», если акционеры захотят забрать 100% чистой прибыли, компания не сможет расти. «Если они оставят нам, например, больше, чем 50%, мы сможем расти более агрессивно. Мы ни в коем случае не должны в ущерб темпу роста бизнеса своего отдавать дивиденды»,— заключил господин Скворцов.

21 апреля совет директоров Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,64 руб. на акцию. Всего на эти цели могут направить 850,2 млрд руб., то есть 50% чистой прибыли по МСФО. Доходность составит 11%.