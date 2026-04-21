Совет директоров Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Сбербанка (MOEX: SBER) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 37,64 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Выплата по привилегированному типу акций равнозначна выплате по обыкновенным бумагам.

Всего акционеры Сбербанка могут получить в виде дивидендов 850,2 млрд руб. Доходность составит 11%. Последний день для покупки бумаг под выплаты — 17 июля. Окончательное решение по размеру дивидендов определят на собрании акционеров 30 июня.

В 2025 году Сбербанк получил более 1,7 трлн руб. чистой прибыли по МСФО. Глава кредитной организации Герман Греф еще в марте анонсировал выплату дивидендов в размере 50% от этой суммы.