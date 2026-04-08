«Березовую рощу» в Ижевске закроют для прогулок до конца лета

В Ижевске закроют парк «Березовая роща» для прогулок и сквозного прохода по главной аллее на период ремонтных работ.

«В планах — создать уникальный ландшафтный парк в экостиле, разделенный на четыре функциональные зоны: спортивную, детскую, зону тихого отдыха и центральную аллею с павильонами», — сообщает пресс-служба администрации города.

С 13 апреля и до начала сентября проход от входа в парк до моста через реку Карлутку организован в обход по восточной аллее.

Напомним, благоустройство парка началось в 2022 году. Для завершения благоустройства из регионального бюджета вложили 850 млн руб. За 4 года обустроили пешеходные дорожки и зону для выгула собак, обновили освещение и установили систему видеонаблюдения, благоустроили родник и смонтировали лестничный сход к Карлутке.

До сентября в парке планируют провести монтаж инженерных коммуникаций, установить веревочный парк, тренажеры, обустроить стадион и оборудовать пункты проката, зоны отдыха и кафе.