Верховный суд отказал MCD Technologies S.A.R.L. в пересмотре дела о нанотрубках

Верховный суд России отказал люксембургской компании MCD Technologies S.A.R.L., а также ученым Олегу Тухто и Михаилу Предтеченскому в передаче кассационных жалоб для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ. Таким образом, Фемида подтвердила выводы первой инстанции, определившей передачу Российской Федерации прав на три патента, описывающих методы синтеза углеродных нанотрубок и других наноструктур.

«Исследовав и оценив доказательства по делу, суд по интеллектуальным правам руководствовался положениями действующего законодательства, регулирующего спорные правоотношения, и, удовлетворяя иск, исходил из доказанности создания спорных изобретений при выполнении работ по государственному контракту в ИТ СО РАН в рамках служебных обязанностей его работников», — говорится в определении в картотеке арбитражных дел.

Решение принято по иску Генеральной прокуратуры РФ, поданному в интересах государства в лице Министерства науки и высшего образования. По данным ведомства, бывшие сотрудники новосибирского Института теплофизики, имея доступ к материалам государственных исследований, оформили патенты на подконтрольную им компанию — OCSiAl. Суд обязал Роспатент выдать новые патенты с указанием Российской Федерации в качестве единственного патентообладателя.

В материалах дела указано, что результаты интеллектуальной деятельности были получены за счет средств федерального бюджета.

OCSiAl основал ученый из Новосибирска Михаил Предтеченский в 2010 году. Штаб-квартира OCSiAl находится в Люксембурге, компания имеет представительства в США, Канаде, Южной Корее, Китае, Японии, Индии, Мексике и других странах. Производит графеновые нанотрубки — свернутые в цилиндр плоскости графена толщиной в один атом, обладающие уникальной прочностью, гибкостью и высокой электропроводностью. Их добавляют в другие материалы, чтобы улучшить качество последних.

