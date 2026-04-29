Сбор турналога в Нижнем Новгороде за три месяца оказался меньше, чем за два

Сбор туристического налога в Нижнем Новгороде за январь — март 2026 года оказался на 23,6 тыс. руб. меньше, чем за январь — февраль, следует из отчетности по исполнению бюджета. Как пояснили «Ъ-Приволжье» в департаменте финансов, на эту сумму в марте провели возврат ошибочного платежа.

Всего на 1 апреля собрано 948,3 тыс. руб. или 0,47% от годового плана. Он не корректировался и по-прежнему составляет 200 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», туристический налог в Нижнем Новгороде ввели с этого года со ставкой 2%, до 2030 года она постепенно увеличится до 5%.

