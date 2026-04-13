На 0,49% исполнен годовой план по турналогу в Нижнем Новгороде за два месяца

За январь-февраль 2026 года в бюджет Нижнего Новгорода поступило 971,9 тыс. руб. от туристического налога. Это 0,49% от годового плана, указано в сводке об исполнении бюджета.

Как писал «Ъ-Приволжье», годовой план составляет 200 млн руб.

В целом собственные доходы за два месяца исполнены на 2,98 млрд руб., что составляет 7,59% от плана, из них налоговые доходы — на 2,29 млрд (6,71%). Неналоговые доходы исполнены на 14,58% от годового плана или 488,3 млн руб. В том числе 18,95 млн руб. поступило от платных парковок (22,46%).

Безвозмездных поступлений за два месяца бюджет Нижнего Новгорода получил 4,44 млрд руб. (11,6%). Общий объем поступивших доходов составил 7,28 млрд — 9,41% от плана на 2026 год.

Галина Шамберина