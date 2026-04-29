У мертвого киллера нашлись живые пособники

В Советский районный суд Владивостока передано уголовное дело в отношении двух фигурантов, обвиняемых в пособничестве к совершению убийства по найму. Жертвой киллера должен был стать криминальный авторитет, но в результате нападения погиб его водитель, а сам он выжил. Киллер был убит уже на следующий день «при неизвестных обстоятельствах». А лидеры враждующих преступных группировок в настоящее время находятся на скамье подсудимых по различным обвинениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Прокурор Приморья Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего и 43-летнего жителей столицы края. Константину Сметане и Антону Питаеву инкриминируется пособничество в убийстве местного жителя (ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и пособничество в покушении на убийство бывшего криминального авторитета (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как говорится в сообщении следствия, в августе 2003 года «один из криминальных авторитетов Владивостока принял решение устранить одного из активных членов противоборствующей группировки». Заказчик нанял киллера и привлек еще двоих мужчин, в задачу которых входило пособничество в совершении убийства. Соучастники отслеживали жертву, установили его распорядок дня и приобрели автомат АКС-74У с боевыми патронами.

28 августа 2003 года на улице Давыдова во Владивостоке обвиняемые заблокировали своим автомобилем другой — Toyota Corolla, в котором находились криминальный авторитет и его водитель. Киллер произвел не менее 19 выстрелов. В результате водитель получил смертельные ранения и скончался в больнице, а сам криминальный авторитет был тяжело ранен, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

После этого двое нападавших пересели в другой автомобиль, на котором третий сообщник увез их с места преступления, уточнили в прокуратуре региона.

В сообщениях следствия и прокуратуры не называется имя пострадавшего в результате покушения криминального авторитета. По данным “Ъ”, речь идет о бывшем «смотрящем» по Владивостоку Виталии Широкове (Монгол). Тот в 2008 году получил шесть лет колонии строгого режима за взимание дани с перегонщиков автомобилей на трассе Владивосток—Хабаровск. В настоящее время Виталий Широков является подсудимым по уголовному делу о злоупотреблениях на «Восточной верфи». Он обвиняется в пособничестве в попытке завладения акциями предприятия, принадлежащими одному из миноритариев Игорю Мирошниченко.

Задержать киллера не удалось — по данным следствия, он «при неизвестных обстоятельствах» был убит уже на следующий день после совершения нападения.

А на след его пособников следователям удалось выйти более чем через 20 лет после совершения преступления. По версии следствия, его мотивом стала месть за убийство одного из членов банды «Трифоновские» на территории бондарного завода в городе Дальнереченск в 2003 году.

О раскрытии этого преступления следствие сообщило в прошлом году. Тогда в Барнауле был задержан Евгений Манаков. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в июле 2003 года Манаков, работавший в то время в Дальнереченске телохранителем владельца местного бондарного завода Олега Кравцова, избил, а затем убил члена банды «Трифоновские». Поводом послужила ссора Кравцова с погибшим. Сам владелец завода также участвовал в расправе. «Они поместили потерпевшего в багажник его автомобиля марки Toyota Land Cruiser и перевезли на территорию бондарного завода, где произвели в него не менее двух выстрелов. Потерпевший скончался на месте. Фигуранты сокрыли тело, а автомобиль сожгли»,— полагает следствие.

Исходя из логики обвинения, Виталий Широков имел отношение к событиям на бондарном заводе и его убийство заказали «Трифоновские».

По версии СКР, с 1990 года во Владивостоке действовала банда «Трифоновские», которую сначала возглавлял Сергей Трифонов, а после его убийства в мае 2004 года — Александр Ясин.

Как считает следствие, члены банды совершили семь убийств, а также «преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях». В настоящее время в Приморском краевом суде Владивостока рассматривается уголовное дело в отношении Александра Ясина по обвинению в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также в двух эпизодах убийств (п. п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Алексей Чернышев, Владивосток