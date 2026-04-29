Starbucks нарастила продажи и повысила прогноз на год

Американская сеть кофеен Starbucks представила результаты второго квартала 2025/26 финансового года, завершившегося 29 марта. Компания отчиталась о росте выручки на 9%, до $9,53 млрд, и втором подряд квартале увеличения посещаемости кофеен. Кроме того, сеть на 3% нарастила число точек — с 22 162 в прошлом году до 22 744 точек сейчас.

Благодаря хорошим показателям Starbucks улучшила свой прогноз на весь 2026 год, повысив ожидаемый рост продаж с 3% до 5%. Как отмечают опрошенные Reuters аналитики, результат принесли реформы Брайана Никкола, занявшего пост гендиректора сети в 2024 году.

После публикации квартальной отчетности акции Starbucks выросли в цене на 5%.

