В Тюменской области в 60 точках общепита работали с небезопасным мясом

В ходе проверок в Тюменской области выявлены нарушения ветеринарного законодательства в работе 60 предприятий общественного питания, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Проверка проводилась с 12 января по 28 апреля. Целью мероприятия был контроль безопасности при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий». В деятельности этих заведений выявлены признаки нарушений ветеринарного законодательства.

Так, 27 апреля инспекторы в Тюмени выявили отсутствие документов на мясное сырье для готовки блюд в кафе «Чайхана Мангал» (ИП Кетцян Р.Р.) и кафе «Туркестан № 1» (ИП Хасанов Х.Э.). В этих точках было невозможно установить происхождение и безопасность используемых продуктов. Работа кафе взята на контроль ведомства. Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

