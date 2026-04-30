Региональная ESG-повестка: от глобальных целей к свалочному газу и «проектному ситу»

Ответственный бизнес

Пока глобальная ESG-повестка переживает период турбулентности и пересмотра, Ленинградская область и компании СЗФО формируют собственную прагматичную модель устойчивого развития. Экологические, социальные и управленческие принципы здесь встраиваются не в декларации, а в бюджетные сервисы, инфраструктурные проекты и механизмы отбора инвестиционных инициатив.

На конец 2025 года общая протяженность туристических маршрутов особо охраняемых природных территорий Ленобласти составила 430 км

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прозрачность как норма

Одним из показательных примеров реализации управленческого компонента ESG в Ленинградской области стал портал «Открытый бюджет». Он работает с 2014 года и представляет собой цифровую платформу, где в доступной форме раскрываются данные об источниках доходов региона и ключевых направлениях расходования бюджетных средств.

Принципиальное отличие от стандартных государственных информационных систем — это действующий канал обратной связи. Каждый житель области может не просто ознакомиться с финансовыми показателями, но и направить предложения по корректировке главного финансового документа. Ежегодно с проектом бюджета знакомятся около 13 тыс. человек. Вовлекая население в бюджетный процесс, региональные власти повышают качество управления и укрепляют социальную легитимность принимаемых решений.

Отбор по критериям

С 2017 года в Ленобласти действует механизм оценки инициатив, получивший название «проектное сито». Это система фильтрации, через которую проходят все заявки, претендующие на статус приоритетных.

Критериев отбора несколько. Оцениваются стратегическая важность инициативы, степень инновационности и связанные с ней риски. Анализируются доля частного капитала в инвестициях и планируемые затраты бюджета. Учитывается число задействованных ведомств и уровень заинтересованности: федеральный, областной или местный. Отдельно эксперты смотрят на влияние проекта на развитие региона и на управленческую сложность.

Сейчас в портфеле две приоритетные программы и двенадцать проектов: от цифрового суперсервиса «Рождение ребенка» до сети экологических маршрутов «Тропа 47», от системы обращения с ТКО до сервиса для инвесторов «Зеленый коридор». Часть инициатив уже завершена, в их числе программа «Улучшение инвестиционного климата» и проект «Единый водоканал Ленинградской области».

Энергия из отходов

Наиболее наглядным воплощением экологической составляющей ESG в регионе стал проект на полигоне «Новый свет ЭКО» в Гатчинском районе. Здесь функционирует станция дегазации, преобразующая свалочный газ в электроэнергию. Технология работает так: компрессоры извлекают биогаз из толщи отходов и подают его в газопоршневые установки. Те генерируют электричество, которое поступает в городскую сеть и на нужды самого полигона — для отопления помещений и зарядки спецтехники.

Мировая практика дегазации полигонов известна, но в России такие проекты пока исключение. Между тем экономический потенциал значителен: из тонны влажных бытовых отходов можно получить от 150 до 250 куб. м газа. Калорийность такого топлива оценивается в 3,5–5,5 кВт•ч на кубометр. По данным SR, станция перерабатывает более 9 млн куб. м газа в год. Это позволяет сократить парниковые выбросы и снизить риск возгорания полигона.

Системный инструмент

Вопреки ожиданиям, санкции и геополитическая турбулентность не привели к отказу бизнеса Северо-Запада от принципов устойчивого развития. Все больше компаний региона продолжают внедрять экологические и социальные инициативы.

Эксперт агентства ESG Consulting Лидия Вдовина подчеркивает: «Следование ESG-стандартам — это не просто правило хорошего тона, это системный инструмент, позволяющий бизнесу качественно расти и успешно развиваться». По ее оценке, трансформация дает целый набор преимуществ: доступ к «зеленым» облигациям, улучшение условий кредитования, оптимизация затрат и снижение репутационных рисков.

Петербургские предприятия, по информации городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, лидируют среди российских регионов по внедрению технологий ESG. Производитель фанеры «Свеза» реализует в Колпинском районе проекты по улучшению жизненной среды, параллельно стремясь к стопроцентной переработке древесины. Оператор ЗСД «Магистраль Северной столицы» сделал ставку на водоочистку. Участие в проекте SHEM WP позволило протестировать передовые методы фильтрации стоков, и результаты подтвердили эффективность по нефтепродуктам и фенолам.

Девелопмент по стандарту

Строительный сектор демонстрирует собственные подходы к интеграции ESG-принципов. Так, в холдинге Setl Group с 2022 года действует внутренний стандарт экологического девелопмента Setl Green. Стандарт предполагает энергоэффективные технологии, создание рекреационных зон и раздельный сбор отходов на стройплощадках. С 2016 года холдинг вовлекает строительные отходы во вторичный цикл: бой бетона, кирпича и грунт перерабатываются для дорожного строительства. Часть проектов сертифицируется по Green Zoom, четыре жилых комплекса вошли в общероссийский реестр «умных» новостроек. Доля таких домов на рынке не превышает 2–3%.

Существуют исследования, подтверждающие связь между параметрами среды и социально-психологическим состоянием жителей. Высокая плотность населения при недостатке озеленения ведет к нарастанию напряженности. В зоне риска — дети, пожилые и инвалиды. Комфортная малоэтажная застройка с зелеными зонами, наоборот, повышает качество жизни.

ESG-повестка в СЗФО

Уровень интеграции принципов устойчивого развития по регионам Северо-Запада пока сильно разнится. Где-то ESG остается декларацией, а где-то — как в Ленинградской области — становится рабочим инструментом. 2025–2026 годы принесли несколько заметных инициатив.

В мае 2025-го ВШМ СПбГУ представила ESG-рейтинг трехсот компаний СЗФО, построенный на базе искусственного интеллекта. Методика анализирует открытые данные: сайты, новости, отчеты — по 45 критериям. Это позволяет оценить не только крупный, но и средний бизнес.

Параллельно агентство RAEX публиковало рейтинг «ЭКГ-регион» по СЗФО без учета Петербурга. В пятерку лидеров вошли Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Калининградская и Вологодская области.

В марте 2026 года проект Ленинградского областного отделения ВООП «Борщевик под контролем: без права на рост» получил премию «Хедлайнеры ESG-принципов 2026» в номинации за снижение негативного воздействия на окружающую среду. Пример скромный по масштабу, но показательный: ESG-повестка прорастает и через локальные инициативы.

На уровне тенденций эксперты отмечают, что цели устойчивого развития все чаще интегрируются в региональные стратегии. Формируется нормативная база: работают закон об ограничении выбросов парниковых газов и стандарты нефинансовой отчетности на основе рекомендаций Банка России. При этом компании и регионы смещают фокус с абстрактных целей на управление конкретными ESG-рисками.

Барьеры на пути ESG-трансформации

При всех успехах отдельных регионов и компаний общая картина внедрения ESG-принципов на Северо-Западе остается неоднородной. Исследование ВШМ СПбГУ выявило системную проблему. Бизнес охотно реагирует на очевидные и регулируемые показатели: энергоэффективность, обращение с отходами, базовые соцгарантии. Но как только речь заходит о сложных материях — устойчивости цепочек поставок, предиктивном моделировании рисков с помощью ИИ,— уровень заинтересованности падает.

Причин несколько. Во-первых, на региональном уровне нет системы материальных стимулов. Банк России и министерства разрабатывают рамочные инициативы, но они не конвертируются в бонусы или санкции для региональных игроков. Во-вторых, сказываются кадровый голод и короткий горизонт планирования. Для работы с нефинансовыми данными нужны специалисты, которых почти нет. А отдача от внедрения ИИ в ESG-контур, по мнению менеджмента, лежит за пределами текущего бюджетного цикла. Впрочем, парадокс состоит в том, что обучение нейросетей требует больших вычислительных мощностей и расхода электроэнергии. Чтобы сделать производство экологичнее с помощью ИИ, нужно потратить много энергии, что на короткой дистанции противоречит климатическим целям.

Вместо резюме

Корпоративная стратегия устойчивого развития на Северо-Западе сегодня — это не калька с глобальных шаблонов, а собственная адаптивная модель. Она держится на трех элементах: прозрачном бюджете, строгом отборе социально значимых проектов и экологических решениях, которые не просто снижают вред, но и дают измеримый экономический эффект. Так, выгоду могут принести переработка свалочного газа в электричество или вовлечение строительных отходов во вторичный оборот.

Более сложные инструменты ESG — прогнозирование рисков с помощью ИИ, анализ цепочек поставок, климатическое моделирование — в регионе пока не прижились. Как показало исследование ВШМ СПбГУ, бизнес фокусируется на том, что дает быструю и понятную отдачу: на энергоэффективности, переработке отходов, базовых соцгарантиях.

Анна Кашурина

