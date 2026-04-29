Следующие выборы президента FIFA пройдут в Марокко

77-й конгресс Международной федерации футбола (FIFA), на котором состоятся следующие выборы президента организации, пройдет в Марокко. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным издания, точное место проведения конгресса еще не определено. Ожидается, что его примет Рабат.

Действующий глава FIFA Джанни Инфантино сможет баллотироваться на четвертый срок. Устав головной футбольной структуры устанавливает для руководителей ограничение в три четырехлетних срока, однако выдвижение господина Инфантино не вступает в противоречие с документом, поскольку его первый срок был неполным. Он занял пост президента FIFA в 2016 году после отставки Зеппа Блаттера, а уже в 2019-м был переизбран.

Марокко станет одной из стран-хозяек чемпионата мира 2030 года. Всего 24-е мировое первенство, во время которого будет отмечаться столетний юбилей турнира, пройдет сразу в шести странах. Три стартовых матча будут сыграны в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Соревнование продолжится в Испании, Португалии и Марокко.

