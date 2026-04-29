Жилой комплекс в виде буквы могут возвести в Воронеже

Архитектурная комиссия согласовала концепцию жилого комплекса на улице Ильюшина, 5В в Воронеже. Проект представил архитектор Артур Арутюнян из бюро «2 Портала». Сам автор называет его «У-градом» — по форме здания, выполненного в виде буквы U. Об этом сообщили в Воронежском региональном отделении Союза архитекторов России (ВРОСАР). Кто выступит застройщиком, не уточняется.

Судя по рендерам, комплекс предусматривает переменную этажность — от 12 до 14 этажей. В его составе запланированы встроенные нежилые помещения, наземная автостоянка, детские и спортивные площадки, а также благоустроенная территория. На 12-этажных секциях предлагается разместить крышные котельные.

«Объемно-пространственное решение основано на принципах лаконичности и рациональной организации среды. Архитектура фасадов выполнена в сдержанной стилистике с акцентом на пропорции и тектонику материалов. Планировка территории предполагает логичную связь жилых корпусов, общественных зон и элементов благоустройства», — комментируют проект в Союзе архитекторов.

Члены архитектурной комиссии отметили высокий уровень проекта и в целом поддержали концепцию. Они рекомендовали проработать размещение парковки ближе к границам участка, а также предусмотреть сценарии подсветки.

Имя местного архитектора Артура Арутюняна известно еще с 2021–2022 годов. В это время воронежский девелопер «Выбор» проводил конкурс на реновацию территории снесенного со скандалом хлебозавода. Победителем стал именно его проект, предполагавший строительство 28,6 тыс. кв. м недвижимости, однако в итоге компания выбрала альтернативную концепцию.

Последний из проектов, претендующих на оригинальность по части формы здания, был заявлен в мае 2025 года. Так, на общественные обсуждения выносился дом на улице Ленина в Воронеже. Для участка под ним застройщик ООО «Специализированный застройщик “Строй-Сфера”» (структура воронежской «ДСК») просил отклонение от предельных параметров: увеличение процента застройки и плотности. По документам, МКД будет состоять из двух секций, соединенных переходом. Проект пока не отражается в ЕСЖИС (единой информационной системе жилстроительства) , поэтому его стадию реализации оценить трудно.

Анна Швечикова