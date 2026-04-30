Повысить свой уровень

Даже сейчас, когда мировые финансовые рынки находятся в состоянии «настороженного ожидания», каждую минуту в России появляется новый волонтер. По последним данным Sber Private Banking и Frank RG (исследование 2025 года), в России в среднем филантропы разных уровней достатка потратили на благотворительность от 2 до 7% своего годового дохода. Аналитики оценили, что в 2024 году на благотворительность и корпоративную социальную ответственность в нашей стране было направлено 505–531 млрд рублей, из которых пожертвования частных лиц составили 110–136 млрд.

Среднегодовая сумма пожертвования снизилась, но при этом доля тех, кто жертвует через НКО, увеличилась почти вдвое: с 32% в 2023-м до 60% в 2025-м. Еще и доля крупных филантропов — немалая. Примерно 66 тыс. человек относятся к категории LHNWI+ (с капиталом от 60 млн рублей), из которых 44 тыс. вовлечены в благотворительность. Это примерно 34% от всех частных пожертвований.

Растет доля тех, кто напрямую помогает нуждающимся. Обстоятельства, в которых вынуждено существовать наше общество, вывели помощь беженцам, людям, оказавшимся в зоне влияния СВО или на территориях, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, в топ-5 направлений благотворительности.

Психологи говорят, что благотворителями не становятся спонтанно: за этим стоит какая-то серьезная внутренняя работа, основанная на собственных потрясениях. Человек подходит к такой черте, когда закрывать глаза на проблемы нуждающихся становится сложно, потому что они уже рядом. И невозможно перекладывать ответственность на госорганы или тех, кто, как нам кажется, обязан помогать в конкретной ситуации. При этом участники благотворительности потом отмечают, что испытывают прилив энергии, уверенности в собственных силах и способностях. На психологическом языке это означает, что у человека появляется шанс повысить «уровень собственной самоэффективности». А это метрика, которую сложно измерить в денежном выражении.

Ксения Ахметжанова, редактор Social Report «Социальная ответственность. Ленинградская область»