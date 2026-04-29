Запасной фаворит

В четвертьфинале Mutua Madrid Open, проходящего в столице Испании турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом €8,2 млн, произошла крупная неожиданность. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, встречавшаяся с американкой Хейли Баптист, не реализовала шесть матчболов и потерпела поражение на тай-брейке третьей партии. Эта неудача действующей победительницы турнира автоматически превратила в его главного фаворита россиянку Мирру Андрееву — единственную представительницу топ-10, достигшую полуфинала.

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Первая ракетка мира Арина Соболенко (на фото) в матче с Хейли Баптист не сумела реализовать шесть матчболов и потерпела сенсационное поражение

Последние три года финалы мадридского «тысячника» WTA разыгрывали теннисистки из высшего эшелона мировой элиты. В 2022 году Арина Соболенко победила Игу Швёнтек, спустя 12 месяцев полька, которая на тот момент возглавляла мировой рейтинг, взяла у белоруски реванш, а в прошлом сезоне Соболенко снова завоевала титул, переиграв американку Коко Гауфф.

Однако на этот раз у Mutua Madrid Open будет новая и неожиданная чемпионка. Это стало ясно после того, как в четверг поздно вечером Соболенко потерпела свое самое неожиданное поражение минимум за десять месяцев.

Оппоненткой первой ракетки мира, чья беспроигрышная серия с учетом мартовских «тысячников» в Индиан-Уэллсе и Майами составляла 15 матчей, в четвертьфинале стала Хейли Баптист. Эта ничем не примечательная 25-летняя американка считается типичной представительницей силового тенниса, не имеет на своем счету ни одного титула WTA, но в последнее время прогрессирует и занимает в мировой классификации высшее за карьеру 32-е место. В конце марта на «тысячнике» в Майами они также встречались в четвертьфинале, и тогда Соболенко без явных проблем взяла верх, отдав по четыре гейма в каждой партии. Сейчас поначалу тоже ничто не предвещало сюрприза. Белоруска уверенно выиграла первый сет, однако через некоторое время позволила себе длительную потерю концентрации внимания, чем не преминула воспользоваться Баптист, взявшая во второй половине второй партии четыре гейма подряд.

А дальше произошла история, которая при всей своей уникальности достаточно типична для Соболенко, не всегда умеющей выкарабкиваться из зоны психологической турбулентности. Ведя в третьем сете 5:4, она на чужой подаче имела пять матчболов, которые Баптист отыгрывала то лихими авантюрными атаками, выходя к сетке со второй подачи, то великолепными изысканными комбинациями.

Шестой матчбол белоруска имела уже на своей подаче — на тай-брейке при счете 6:5. Но после ее удара слева в пустую половину корта мяч опустился за боковой линией. От этой ошибки Соболенко оправиться уже не успела.

Оставив за собой два следующих розыгрыша, Баптист выиграла — 2:6, 6:2, 7:6 (8:6) за 2 часа 30 минут. Это уже вторая ее победа за неделю над игроком из первой десятки (в третьем круге американка справилась с переживающей сейчас спад итальянкой Джасмин Паолини), но по степени резонанса, конечно, самая громкая за карьеру. Ведь соперницам, стоящим в рейтинге за пределами первой тридцатки, Соболенко в предыдущий раз уступала в июне прошлого года, когда в полуфинале берлинского турнира категории 500 ее обыграла чешка Маркета Вондроушова — чемпионка Wimbledon 2023 года, занимавшая на тот момент 164-е место в классификации WTA. После этого белоруска терпела поражения только от элитных теннисисток. Она трижды уступала Елене Рыбакиной из Казахстана и по одному разу — американкам Аманде Анисимовой и Джессике Пегуле. Причем поражение от Рыбакиной в финале Australian Open до нынешней недели было для Соболенко единственным в нынешнем сезоне.

Елена Рыбакина, «посеянная» в Мадриде под вторым номером, также выступила неудачно, проиграв в 1/8 финала бывшей россиянке Анастасии Потаповой, представляющей Австрию. Таким образом, единственной теннисисткой из топ-10 в полуфинале неожиданно оказалась россиянка Мирра Андреева — восьмая ракетка мира, которая теперь и встретится с Баптист. В прошлом году в третьем круге Wimbledon россиянка отдала ей лишь четыре гейма и сейчас тоже будет считаться фаворитом. Что касается положения в рейтинге, то выше седьмого места по итогам этой недели Андреева уже не поднимется, но по очкам, набранным с января, в случае завоевания титула может выйти на третье место.

Евгений Федяков