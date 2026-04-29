Прибыль банка UBS выросла на 80% благодаря нестабильности рынков в условиях войны

Крупнейший банк Швейцарии UBS сообщил, что его чистая прибыль за первый квартал составила $3 млрд. Это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года, и выше прогнозов аналитиков LSEG, ожидавших прибыль в районе $2,8 млрд.

Повышенная волатильность финансовых и сырьевых рынков в первом квартале, вызванная войной на Ближнем Востоке, ранее позволила и многим американским банкам отчитаться о рекордных показателях. Финансисты смогли с выгодой для себя использовать резкие колебания котировок акций, облигаций, цен на нефть, золото и другие активы. Аналитики отмечают, что повышенная волатильность благоприятно сказывается на торговых подразделениях банков. В такой ситуации клиенты банков активно перебалансируют свои портфели, увеличивают объемы торговли и хеджируют риски.

После публикации квартальной отчетности акции UBS выросли в цене на 5%.

Евгений Хвостик