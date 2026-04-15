Кому — война, кому — рекордная выручка

Крупнейшие банки и финансовые компании США сообщают о рекордной выручке и прибыли по итогам первого квартала. Финансисты отмечают, что им пришлось работать в условиях повышенной геополитической и рыночной нестабильности. Однако они смогли с выгодой для себя использовать резкие колебания котировок акций, облигаций, цен на нефть, золото и другие активы, которые происходили на фоне иранской войны.

Крупнейший в США банк JP Morgan 14 апреля сообщил, что выручка его трейдерских операций в первом квартале достигла абсолютного рекорда — $11,6 млрд. Общая выручка банка JP Morgan составила $49,8 млрд, что на 10% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль достигла $16,5 млрд (+13%).

Гендиректор Джейми Даймон заявил, что банку JP Morgan удалось хорошо показать себя на фоне растущих рисков из-за «геополитической напряженности и войн, волатильности цен на энергоносители, торговой неопределенности».

«Я хочу выразить глубокую благодарность нашим сотрудникам по всему миру за их ежедневную работу»,— сказал банкир.

14 апреля еще один из крупный универсальный банк США и мира — Citigroup сообщил о получении рекордной квартальной выручки за последние десять лет — $24,6 млрд. Чистая прибыль банка выросла на 42%. Выручка от всех торговых операций увеличилась на 19%, до $7,2 млрд, а выручка подразделения по операциям с фиксированным доходом, специализирующегося на облигациях и других процентных продуктах, выросла на 13%.

13 апреля ведущий инвестбанк США Goldman Sachs отчитался о финансовых результатах за первый квартал 2026 года, которые стали лучшими за пять лет. Чистая прибыль составила $5,63 млрд, что на 19% больше, чем годом ранее. Выручка достигла $17,23 млрд, что на 14% больше, чем в первом квартале 2025 года, и на 28% больше, чем в четвертом квартале прошлого. Подразделение банка, отвечающее за торговлю акциями для институциональных и корпоративных клиентов, зафиксировало рост продаж на 27% в годовом исчислении.

Обозреватели журнала The Banker и опрошенные MSN аналитики отмечают, что банкам удалось воспользоваться повышенной рыночной нестабильностью из-за иранской войны.

«Волатильность благоприятно сказывается на торговых подразделениях банков. В такой ситуации клиенты активно перебалансируют свои портфели, увеличивают объемы торговли и хеджируют риски»,— подчеркивает журнал The Banker.

Аналитик инвесткомпании IG Group Аксель Рудольф полагает, что «результаты JPMorgan подчеркивают сохраняющуюся устойчивость банковского сектора США. А уверенный рост как в потребительском, так и в инвестиционном банковском секторе способствует дальнейшему увеличению прибыли».

Евгений Хвостик