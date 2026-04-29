В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Париже, было забито девять мячей. ПСЖ обыграл «Баварию» со счетом 5:4. Такой результативности на этой стадии турнира не было никогда в истории.

Сколько раз громкие вывески разочаровывали болельщиков. Но противостояние ПСЖ и «Баварии» еще до стартового свистка будоражило умы и сердца многих. Ведь обе команды ищут счастье в атаке и очень много забивают. С первых минут события развивались стремительно, и уже в первом тайме команды отправили в ворота друг друга пять мячей. «Бавария» начала с пенальти, который исполнил Гарри Кейн, и в этот раз российский голкипер Матвей Сафонов удар отразить не смог. Париж ответил голом Хвичи Кварацхелии, который показал космический уровень мастерства.

Звездная перестрелка продолжалась весь первый тайм, но на перерыв победителем уходил все-таки ПСЖ. При счете 2:2 в самой концовке третий гол в ворота «Баварии» с пенальти отправил Усман Дембеле. Дальше — больше. Во втором тайме «Бавария», которую букмекеры считали главным фаворитом турнира, пропустила еще два мяча. Снова забили Хвича и Дембеле. Счет стал 5:2, и комментатор Владимир Стогниенко чуть не потерял голос: «Извините, я немножко охрип».

Но, как выяснилось, это далеко не конец. В матчах, которые потом называют великими, не может быть все так просто. «Бавария» в ответ тоже забила два гола, и на 68-й минуте счет стал 5:4 в пользу ПСЖ. Девять мячей в полуфиналах Лиги чемпионов еще не забивалось ни разу в истории. Париж выиграл 5:4, и в ответной встрече в среду, 6 мая, все-таки будет фаворитом, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Меня потрясла прежде всего физическая и техническая подготовка обеих команд: все в потрясающем движении, с потрясающей техникой. Думаю, ничья была бы более закономерной. Небольшой фаворит — "Пари Сен-Жермен", все-таки плюс один мяч. Как ни крути, я бы сказал, что ПСЖ — фаворит».

29 апреля нас ждет еще одно полуфинальное противостояние Лиги чемпионов. Первый матч сыграют «Атлетико» и «Арсенал». Здесь ждать такой результативности не стоит, но без голов не обойдется, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Я не думаю, что это будет скучный матч. Да, команды поменялись местами: скажем, 5-7 лет назад "Арсенал" играл в яркий, изобретательный, результативный, но не очень нацеленный на успех футбол, а "Атлетико" был предельно прагматичен. Сейчас все наоборот. Но тем не менее атаковать команды умеют, и в полуфинале покажут яркую игру».

Матч «Атлетико» — «Арсенал» начнется в 22:00 мск. Прямую трансляцию из Мадрида, как всегда, будет вести онлайн-кинотеатр «Окко».

Владимир Осипов