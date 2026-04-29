Глава СКР затребовал доклад по делу о жертве урагана в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели 12-летней школьницы в результате падения дерева, поваленного ураганным ветром в Самаре. Доклад по этому вопросу в центральный аппарат представит руководитель регионального СУ СКР Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инцидент произошел в понедельник, 27 апреля, на улице Нижнегородской в Самаре. Ураганный ветер повалил дерево на двух девочек в возрасте 12 и 13 лет. Одна из них погибла, вторая госпитализирована с травмами.

Кроме девочки в понедельник в результате падения деревьев в Самарской области погибли еще двое взрослых мужчин. По факту их смерти также возбуждены уголовные дела.

С понедельника в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Упавшие деревья придавили насмерть или травмировали людей, повредили автомобили, ограждения, ЛЭП и контактную сеть троллейбусов. Экстренные службы устраняют последствия ураганного ветра. Губернатор Вячеслав Федорищев пообещал, что семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь.

Георгий Портнов