Ураганный понедельник

В Самарской области возбуждены уголовные дела по факту гибели трех человек в результате падения деревьев, поваленных ураганным ветром. Жертвами непогоды стали ребенок и двое мужчин. Также произошло отключение электричества в семи селах, повреждены машины, крыши домов и остановки. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики прогнозируют, что порывы ветра до 25–28 м/c сохранятся в Самарской области до вторника, 28 апреля, включительно. Экстренные службы устраняют последствия непогоды. Губернатор Вячеслав Федорищев пообещал, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь, поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на контроле и принять все меры безопасности.

В понедельник, 27 апреля, СУ СКР по Самарской области возбудило уголовные дела по факту гибели трех человек в результате падения деревьев, поваленных ураганным ветром. Первой жертвой непогоды стала 12-летняя девочка, которая в момент происшествия шла вместе с 13-летней знакомой по тротуару на улице Нижнегородской в Куйбышевском районе Самары. Дерево рухнуло, придавило насмерть одного ребенка и травмировало второго. Пострадавшую госпитализировали, она продолжает лечение в больнице. Днем в Кировском районе Самары поваленное ветром дерево раздавило мужчину возле жилого дома на проспекте Карла Маркса. Вечером в Борском районе Самарской области ветер повалил дерево, под которым погиб один из четырех рабочих, занимавшихся спилом аварийных насаждений.

Гибель подростка и мужчины квалифицирована по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По факту смерти рабочего расследуется дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Прокуратура проводит проверку и держит расследование на контроле.

Кроме того, в понедельник ветер повалил деревья на автомобили на нескольких улицах, на Московском шоссе у ресторана «Максимилианс» и улице Гая упавшие ветки пробили стекла автомобилей. На трассе М-5 на 80 км автодороги подъезд к Оренбургу от М-5 Урал ураган опрокинул грузовую ГАЗель с прицепом, который оторвался и улетел в кювет, 40-летний водитель не пострадал. На улице Вольской ветер сорвал листы кровли с домов, на Ленина — снес ограждения у стройплощадки, в микрорайоне «Южный город» повредил скамейки и вырвал урны, на Солнечной опрокинул рекламный баннер. На Мичурина дерево повредило контактную сеть троллейбусов (схема движения транспорта в этом районе временно изменилась). В Тольятти на улице Юбилейной каркас остановки общественного транспорта повалило ветром на женщину. Пострадавшую госпитализировали, она в стабильном состоянии.

По данным МЧС, всего в Самарской области в понедельник было повалено 36 деревьев, повреждено 15 автомобилей. Кроме того, в семи селах произошло отключение электричества. Экстренные службы устраняют последствия происшествий.

В тот же день на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что семьям жертв стихии будет оказана вся необходимая помощь. Он поручил «главам муниципалитетов – лично контролировать обстановку на территориях, принимать меры для обеспечения безопасности, оперативно устранять последствия стихии».

С утра в понедельник Приволжское УГМС объявило оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра (порывы до 25–28 м/c). По данным синоптиков, ураган принес в регион активный атмосферный фронт: циклон пришел из районов Западной Сибири и вступил во взаимодействие с южными массами. Сильный ветер сохранится в регионе до вторника, 28 апреля, включительно. МЧС призывает жителей не укрываться и не парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями, не оставлять детей без присмотра, а автомобилистов — быть внимательными осторожными на дорогах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Как рассказали в мэрии Самары, во вторник занятия в школах будут проходить в обычном режиме: «В случае ухудшения погодных условий и объявления штормового предупреждения по решению родителей ребенок может остаться дома – в этом случае важно заранее предупредить классного руководителя».

За последние годы это первый случай в Самаре и Самарской области, когда непогода приводит к такому количеству жертв. Подобные инциденты происходят в период весенне-летних и осенних штормов, когда порывы ветра превышают 20-25 м/с. После каждой такой трагедии прокуратура и СК проводят проверки, выявляя, что деревья находились в аварийном состоянии (гниль, сухостой), но не были своевременно спилены или обрезаны городскими службами (департаментом благоустройства или управляющими компаниями).

За последние пять лет в Самарской области регулярно происходят инциденты, связанные с падением деревьев на людей во время сильного ветра. Несмотря на проверки прокуратуры и уголовные дела, ситуация повторяется.

Самым громким случаем стала история с падением дерева на мужчину в ноябре 2022 года в Тольятти. Потерпевший скончался. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Следствие установило, что глава департамента городского хозяйства мэрии Тольятти Максим Кузахметов знал о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками администрации, которые привели к происшествию. Он поручил подготовить подложные документы о том, что упавшее дерево было «сухостоем», а его вырубка была поручена МБУ «Зеленстрой». Таким способом чиновник пытался избежать привлечения к ответственности работников мэрии.

После этого в отношении Кузахметова было возбуждено еще одно уголовное дело — по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Выяснилось, что в 2023 году он участвовал в подготовке сметной и конкурсной документации по муниципальному контракту на благоустройство территории у стелы-панно «Радость Труда» в Автозаводском районе. Документы были составлены с ограничивающими конкуренцию условиями под конкретного поставщика, что нарушило права других организаций. В августе 2024 года суд приговорил Максима Кузахметова к двум с половиной годам лишения права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ.

Другое происшествие с упавшим деревом случилось в июле 2023 года на детской площадке около дома №47 по улице Гастелло в Самаре. Тогда пострадал девятилетний мальчик: он получил травмы и был госпитализирован.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ). Следователи проверяли работу управляющей компании, обслуживающей дом, и установили, что инцидент произошел из-за действий сотрудника УК, которого оштрафовали и которому запретили занимать должности в течение полутора лет.

Георгий Портнов