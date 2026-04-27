В Самаре семья девочки, погибшей в результате падения дерева, получит материальную помощь
Родственникам девочки, которая погибла в результате падения дерева на тротуар в понедельник, 27 апреля, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве.
«Приношу от себя лично и от всех членов правительства глубочайшие соболезнования семье погибшего ребенка. Мы разделяем горе, окажем всю необходимую помощь и поддержку»,— сказал глава региона.
Дерево рухнуло на тротуар в Куйбышевском районе. В результате один ребенок погиб, второй пострадал, он госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Из-за сильного ветра в городе с домов сорвало крыши, деревья упали и повредили ряд машин. На трассе М-5 ветром снесло в кювет грузовик.