Инвесторы зашли с первого дня

Кавказский инвестиционный форум, стартовавший 28 апреля в МВЦ «МинводыЭКСПО», сразу задал высокий темп для деловой повестки Ставропольского края. В первый же день работы площадки губернатор Владимир Владимиров подписал семь стратегических соглашений.



Эти документы обеспечат региональную экономику инвестициями, направленными на создание свыше 2,3 тыс. новых рабочих мест. Инвестпортфель региона на сегодня включает 330 проектов общей стоимостью свыше 645 млрд руб.

Центральным элементом деловой программы стало соглашение с компанией «Аксис Логистик — Ставрополье», которая планирует вложить 25 млрд руб. в создание масштабного логистического центра в Шпаковском округе. Под объект правительство региона готовит земельный участок площадью 400 тыс. кв. м, а срок реализации проекта составит пять лет. Еще одним знаковым документом стало партнерство с компанией «Парад Девелопмент», нацеленное на развитие комплексного жилищного строительства и возведение социальных объектов. Как уточнил министр экономического развития региона Антон Доронин, объем инвестиций по этому контракту оценивается в 47 млрд руб., а на строительных площадках задействуют около 1,5 тыс. специалистов.

Повестку дополняет сотрудничество с группой компаний «Агроком Холдинг», которая намерена построить в Кисловодске гостиничный комплекс стоимостью 10 млрд руб. с дальнейшим поэтапным развитием жилых микрорайонов. В рамках импортозамещения в Минераловодском округе запускается производство нити для противоградовых сеток, что критически важно для защиты урожая. Значительный блок переговоров посвятили развитию агропромышленного комплекса: губернатор обсудил с гендиректором группы компаний «Дамате» Наумом Бабаевым детали проекта по глубокой переработке баранины. Программа включает создание племенной базы, запуск откормочных площадок и активное вовлечение в производственную цепочку местных фермеров.

«Вместе эти проекты дадут краю более 2300 новых рабочих мест. Также мы провели рабочие встречи по вопросам развития овцеводства, коммунальной инфраструктуры, туризма. Форум продолжается. Впереди новые соглашения и решения. Наша задача - чтобы каждое помогало создавать новые рабочие места, улучшать города и села, создавать возможности для земляков и региона», — заявил Владимир Владимиров.

Власти края последовательно формируют современную инфраструктуру, которая позволяет бизнесу снижать издержки, оперативно выходить на рынки и масштабировать производство.

Региональное правительство через профильную корпорацию сопровождает каждого инвестора на всех этапах — от подбора площадки до оформления документации. Форум в Минводах, собравший свыше 5 тыс. участников из России и 30 зарубежных стран, проходит под девизом «Расширяя горизонты возможностей». Организаторы, в числе которых Фонд Росконгресс, выстроили программу с учетом логики каждого дня: от молодежного предпринимательства до стратегий государственной политики.

Советник президента и секретарь оргкомитета Антон Кобяков напомнил, что опыт прошлого года доказал эффективность формата: тогда стороны заключили 86 соглашений на 206 млрд руб., что дало старт модернизации дорог, школ и туркластеров. Для края КИФ-2026 стал инструментом, который выходит далеко за рамки классической деловой повестки, превращаясь в драйвер управленческих решений.

