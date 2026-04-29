«Сан-Антонио» впервые с 2017 года пробился в четвертьфинал play-off НБА

«Сан-Антонио Сперс» на своем паркете обыграл «Портленд Трейл Блейзерс» в пятом матче стартового раунда play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 114:95.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Портленда» Дени Авдия, записавший в свой актив 22 очка. В составе «Сан-Антонио» больше всего баллов набрал разыгрывающий защитник Де'Аарон Фокс — 21 балл.

В серии до четырех побед «Сан-Антонио» одержал победу со счетом 4:1 и впервые за девять лет вышел во второй раунд play-off. В четвертьфинале «Сперс» сыграет с победителем противостояния между «Миннесота Тимбервулвс» и «Денвер Наггетс» (счет в серии — 3:2).

Ранее первым четвертьфиналистом play-off стал действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер». В стартовом раунде клуб всухую — 4:0 — победил «Финикс Санс». Следующий соперник «Тандер» определится в серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» (3:1).

Таисия Орлова