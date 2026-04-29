Пакеты для отбора и гомогенизации проб представили на выставке «Аналитика Экспо 2026»

Компания «АйдоЛаб» стала участником 24-й Международной выставки лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо 2026», прошедшей с 22 по 24 апреля 2026 года на площадке МВЦ «Крокус Экспо».

Артем Ступак, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб»

Фото: из личного архива АйдоЛаб

По данным организаторов, в выставке участвовали более 230 компаний из России и других стран. Экспозиция включала лабораторное оборудование, химические реактивы, мебель и посуду для лабораторий, системы автоматизации исследований, биотехнологическое оборудование и контрольно-измерительные приборы. Среди стран-участниц — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Монголия и Таджикистан. Выставку посетили 6162 специалиста из 79 регионов России.

По словам сооснователя и коммерческого директора Артема Ступака, сегмент пробоотборных пакетов демонстрирует устойчивую положительную динамику. Так, по итогам прошлого года использование соответствующих материалов увеличилось примерно на 30%. В компании ожидают, что в 2026 году рост сохранится и составит еще 15–20%.

Артем Ступак связывает эту тенденцию с постепенным ужесточением требований к аналитическому контролю в ряде отраслей — прежде всего в химической, пищевой и фармацевтической. В этих сферах все большее значение придается точности и воспроизводимости результатов, а также безопасности и качеству процесса отбора проб, что, в свою очередь, влияет на спрос на инновационные пробоотборники.

