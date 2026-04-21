Вдова Героя России может стать детским омбудсменом в Тамбовской области

Комитет по законодательству Тамбовской областной думы одобрил кандидатуру Ольги Лапшиной на пост уполномоченного по правам ребенка в регионе. Об этом сообщили в облдуме. Госпожа Лапшина является вдовой Героя России Артура Лапшина, погибшего в январе 2023-го в зоне СВО. С октября прошлого года она является советником губернатора Евгения Первышова и курирует вопросы взаимодействия с региональным фондом «Защитники Отечества».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение о назначении будет принято на очередном заседании Тамбовской областной думы в апреле.

Ольга Лапшина родилась в Курске. Имеет два высших образования: строительное и педагогическое. Глава региона отмечал, что у нее «большой стаж работы в образовании и на управленческих должностях».

Как сообщили в региональном правительстве, с 23 по 26 апреля в городе Моршанске пройдет международный турнир по боксу в память о господине Лапшине. Его участниками станут спортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

Артур Лапшин родился в городе Первомайске Луганской области. Он проходил службу в воинской части Тамбовского гарнизона. В январе 2023 года его подразделение при выполнении боевой задачи подверглось артиллерийскому обстрелу. Военнослужащие отразили атаку, но сам господин Лапшин получил смертельные ранения и скончался в возрасте 33 лет. Звание Героя России ему присвоено посмертно.

Кабира Гасанова