Полный трудом

Разгар весны богат на праздничные даты, связанные с тем, что превращает обезьяну в человека. 28 апреля по инициативе ООН отмечался Всемирный день охраны труда, 1 мая в России — праздник Весны и Труда, он же День международной солидарности трудящихся. Однако так ли сотрудники любят труд, как того хотелось бы их руководителям? Исследования показывают, что и в этом вопросе люди проявляют недюжинную изобретательность, чтобы казаться, но не быть.

Имитация бурной деятельности

На языке науки это называется «показная продуктивность» (англ. «productive theatre»). Как показало исследование The Work Innovation Lab, 65% работников время от времени практикуют подобное, а для 22% выглядеть занятыми даже важнее, чем выполнить задачу. Главная цель показной продуктивности — продемонстрировать свою занятость начальству и коллегам. Мотивы могут быть разными — кто-то считает это необходимым для продвижения по карьерной лестнице, кто-то опасается потерять рабочее место, кто-то просто следует корпоративной культуре. Одни не хотят, чтобы к большому списку задач им добавили еще, другим, наоборот, нечем заняться, и приходится симулировать — чтобы не загрузили. Причем и те и другие устают от подобного времяпрепровождения так же, как от настоящей работы, или даже больше. Более чем у каждого десятого (13%) все заканчивается выгоранием. Офисным работникам могут прийти на помощь технологии. Можно, к примеру, настроить отложенную отправку рабочих писем, демонстрируя, что вы «горите» на работе 24 часа в сутки. А можно использовать симулятор движения мыши (англ. «mouse jiggler»). На рынке представлены и физические устройства, подключающиеся к компьютеру через USB-порт, и компьютерные программы. Симулятор будет двигать мышку или курсор на экране за вас, демонстрируя всем, что вы активно трудитесь. Разные исследования фиксируют, что распространенность показной продуктивности растет. По данным американской компании Visier, 43% белых воротничков в США в среднем тратят на подобную имитацию более десяти часов в неделю, т. е. впустую уходит больше целого рабочего дня. И чаще всего в этом замечены сотрудники с гибридным графиком работы.

Технологии избегания и избегание технологий

Пока одни рассылают тонну сообщений и устраивают совещания ради совещаний, другие от этого неимоверно страдают. Переизбыток рабочих встреч — одна из наиболее частых жалоб офисных работников, которым действительно есть чем заняться, но приходится все время отрываться на малополезное порой общение. Практически каждому приходилось иногда придумывать отговорки и даже откровенно врать, чтобы избежать участия в подобных мероприятиях. Хотя, как показывают данные американской софтверной компании Otter.ai, работники в среднем пропускают в два раза меньше совещаний, чем хотели бы на самом деле, поскольку это не соответствует корпоративным нормам. Намного легче найти выход из положения удаленщикам, которые участвуют в «ненужных» совещаниях онлайн — 70% всего времени они параллельно занимаются другими делами, 45% времени у них выключены звук и видеоизображение. Причем под «другими делами» нередко подразумеваются не какие-то личные (стирка, глажка, зарядка), а та же работа: задачи, на выполнение которых у них не хватает времени из-за слишком частых совещаний. Многие жалуются, что жизнь им отравляют мессенджеры, электронная почта и системы видеоконференций — то есть источники «цифрового шума» (англ. «digital noise»). А постоянная необходимость переключаться между ними ведет к «цифровому истощению» (англ. «digital exhaustion»). Так что многие начинают бороться за «право на отключение» (англ. «right to disconnect»), иногда вполне успешно. Законы и правила, позволяющие игнорировать рабочие звонки и электронные письма в нерабочее время, действуют уже в нескольких десятках государств. Пионером стала Франция, которая закрепила его законодательно еще в 2016 году.

Увольнение без увольнения

Накопленная усталость и недовольство текущим положением дел в компании в итоге выливается в еще одну токсичную практику — «тихое увольнение» (англ. «quiet quitting»). Этим термином, появившимся в англоязычном интернете в начале 2020-х, описывают поведение сотрудника, который перестает проявлять какое-либо рвение и инициативу, продолжая на автомате выполнять допустимый минимум обязанностей строго в отведенное на работу время. Такой формальный подход к труду чем-то схож с мягкой формой трудового протеста, известного как «итальянская забастовка». Только такие работники ничего не добиваются и ни с кем не объединяются. Просто апатично работают за зарплату и, возможно, подумывают об увольнении реальном. А если работодатели думают, что хуже быть просто не может, то они заблуждаются. Крайняя форма такого поведения получила отдельное название: resenteeism — из комбинации английских слов «resentment» («возмущение», «неприязнь») и «absenteeism» («отсутствие в офисе», «уклонение от выполнения обязанностей»). Практикующие такое уже не скрывают, что ненавидят свою работу, но опять же не уходят, потому что опасаются, что не смогут найти чего-то лучшего. В активно цитируемом в сети исследовании 2023 года компания Gallup оценивала, что в глобальной рабочей силе доля «тихо уволившихся» достигает 59%. Еще 18% выражают недовольство своей работой явно. И Gallup, и другие отмечают, что особенно распространены подобные настроения среди молодежи, то есть у поколения Z. К примеру, по данным Deloitte, лишь 6% его представителей мечтают о руководящей должности. А опрос YouGov выявил, что два из трех молодых сотрудников считают: делать на работе нужно лишь то, за что платят,— и не больше. Точные причины, с чем связано такое отношение у молодых, назвать сложно. Возможно, изменилось само восприятие труда — никто больше не мечтает проработать всю жизнь в одной компании, да и важность занятости не все ставят на первое место в своей личной табели о рангах. А может, молодежи просто нужно дать подрасти — не всегда позиции начального уровня предлагают особо захватывающий набор обязанностей и возможность проявить себя. При этом стоит иметь ввиду, что, какими бы ни были мотивы и возраст «тихо уволившихся» сотрудников, у работодателей есть чем им ответить. Тактика «quiet firing» в переводе на русский звучит так же — «тихое увольнение», однако инициатива тут исходит не от работника, а от руководства компании. И речь о создании таких условий, чтобы неудобный сотрудник написал заявление об уходе сам. К этому может привести, к примеру, недостаток поддержки и обратной связи, отсутствие перспектив роста и интересных проектов, максимально неудобный график.

Ольга Шкуренко