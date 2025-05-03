Страх и ненависть в офисе

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда — памятная дата ООН, направленная на предотвращение аварий и травматизма на рабочем месте. Естественно, в первую очередь это касается занятых на производстве. Однако и жизнь офисных работников не так уж безоблачна, как может показаться на первый взгляд. Мы изучили разные исследования об опасностях, подстерегающих работающих в офисе*.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

*Список не окончательный, обжалованию подлежит

Коллеги, начальство

Мало кто станет спорить, что работать в офисе не так опасно, как, к примеру, на стройке или у доменной печи. Однако и белые воротнички порой нуждаются в охране от работодателя и коллег, с которыми им неизбежно приходится взаимодействовать. Как показало исследование компании Kickresume с участием респондентов из разных стран, 85% сталкивались с раздражающими коллегами. 58% признались, что работа с ними снижает их продуктивность. Среди разных типов неприятных коллег респонденты чаще всего жаловались на тех, кто приписывает себе чужие заслуги. Такое поведение не просто портит настроение, а крайне негативно влияет на командный дух и создает атмосферу, в которой никто не хочет делиться своими идеями. Многих нервирует мелочная опека и контроль за каждым шагом со стороны старших коллег и руководства, вмешательство в личную жизнь или стремление поделиться ненужными подробностями своей, постоянные жалобы и нытье, а также банальное воровство еды из офисных холодильников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В исследовании участвовало 2,9 тыс. респондентов из разных стран

В исследовании участвовало 2,9 тыс. респондентов из разных стран



Подобные опросы проводились и в России. К примеру, в списке от сервиса Работа.ру в число раздражающих факторов в коллективе упоминались сплетни (45%), громкие разговоры по телефону (31%), выполнение задач в последний момент (26%), частые перерывы на чай или перекур (25%), мусор на рабочем месте (24%), опоздания (18%), частые отгулы (16%), привычка игнорировать сообщения или долго отвечать (15%).

Но не коллегами едиными. Свежий опрос портала Superjob показал, что каждому второму портит настроение его начальство, в том числе 17% — ежедневно. При этом 45% опрошенных после порции негатива от шефа работают только хуже, а не лучше. По данным Работа.ру, каждый пятый (21%) не доверяет своему руководству в профессиональной сфере, в том числе при организации и планировании процессов. Еще один опрос выявил, что каждому третьему (36%) не нравится офис, особенно шум, теснота и неудобная мебель. Девять из десяти респондентов хотя бы иногда испытывают раздражение от всего вышеперечисленного, в том числе три из десяти — часто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В исследовании участвовало более 3100 респондентов из всех округов России

В исследовании участвовало более 3100 респондентов из всех округов России



Все эти негативные факторы, сколь несерьезными они бы ни казались на первый взгляд, ведут к эмоциональному выгоранию и потере мотивации. О том, в чем это выражается, могут свидетельствовать результаты исследования, проведенного компанией-разработчиком решений в области кадрового менеджмента UKG среди 2,2 тыс. респондентов из десяти стран. 46% признались, что не порекомендовали бы свою профессию или компанию своим детям, 38% не пожелали бы ее и злейшему врагу.

Совещания и рабочие встречи

Летучки, планерки, переговоры — один из традиционных видов жизнедеятельности офиса. Все больше исследований показывает, что их становится чересчур много. К примеру, эксперты Harvard Business Review подсчитали, что в США общее количество совещаний за полвека фактически удвоилось — с менее десяти часов в неделю в 1960-х до более 20 часов в 2000-х. В недавнем исследовании австралийского разработчика ПО Atlassian 78% респондентов из разных стран жаловались, что рабочих встреч так много, что они с трудом успевают выполнять свои основные задачи, каждому второму приходится из-за этого трудиться сверхурочно. При этом чуть ли не три из четырех встреч (72%), по мнению тех же респондентов, просто неэффективны.

Схожие данные у исследовательского центра The Work Innovation Lab: 53% респондентов признались, что последнее совещание с их участием было пустой тратой времени, 45% иногда придумывают отговорки, чтобы избежать участия в них. При этом в США ситуация еще не самая худшая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В исследовании Asana Work Renovation Lab участвовало 13 тыс. респондентов из 6 стран

В исследовании Asana Work Renovation Lab участвовало 13 тыс. респондентов из 6 стран



Более того, как выяснили американские эксперты, непродуктивные совещания могут вызывать затяжные негативные последствия. Эксперты даже придумали специальный термин meeting hangover (похмелье от совещания). Это состояние может продолжаться несколько часов после окончания встречи или даже до конца рабочего дня. В числе симптомов — снижение продуктивности и вовлеченности в работу, проигрывание эпизодов прошедшего совещания в голове, желание побыть в одиночестве или, наоборот, жаловаться коллегам, отрывая их от работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В исследовании Университета Северной каролины в Шарлотте и онлайн-платформы Asana участвовало 5 тыс. респондентов из США и Великобритании

В исследовании Университета Северной каролины в Шарлотте и онлайн-платформы Asana участвовало 5 тыс. респондентов из США и Великобритании



И еще ненужные совещания стоят бизнесу денег. Потери из-за напрасно потраченного времени сотрудников могут варьироваться от $2 млн до $100 млн в год (в зависимости от размера предприятия), как показали расчеты американской софтверной компании Otter.ai.

Результаты своего исследования о встречах и совещаниях недавно опубликовал «Яндекс». Эксперты компании решили проверить гипотезу о том, что летучки отнимают очень много рабочего времени и выяснить, сколько именно. Оказалось, что половина всех рабочих встреч в России длится 30 минут, еще треть достигает часа. Самые долгие собрания и созвоны выпадают на период с 9 до 11 часов утра. Больше всех совещаются айтишники, меньше всего — коммунальщики. От оценки негативных эффектов этого вида офисной жизнедеятельности российские эксперты воздержались.

Ластики и провода

Опасность в себе могут таить даже обычные офисные принадлежности. Как-никак одна из первых официально документированных смертей офисного работника произошла в 1909 году из-за простого ластика. В то время он представлял собой не кусок резины, как сейчас, а довольно остро заточенный ножик, которым соскабливали чернила с бумаги. Трагедия разыгралась в небоскребе существующей и поныне Metropolitan Insurance Company на Манхэттене. Работавший там мальчик-рассыльный пытался увернуться от стенографисток, вознамерившихся расцеловать его в день 15-летия, и случайно напоролся на лежащий у него в кармане стальной ластик. На следующий день на первой полосе The New York Times вышла статья под заголовком «Зарезан во время шалостей в офисе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статья о происшествии с ластиком на первой полосе газеты The New York Times от 16 февраля 1909 года

Фото: The New York Times Статья о происшествии с ластиком на первой полосе газеты The New York Times от 16 февраля 1909 года

Фото: The New York Times

И если канцтовары и традиционное офисное оборудование с годами становятся все более безопасными, то теперь угрозой для сотрудников стали современные гаджеты и технологии, призванные упрощать рабочие процессы. Мессенджеры, электронная почта, системы видеоконференций создают так называемый «цифровой шум» (digital noise). Недавнее исследование платформы Unily показало, что каждый второй сотрудник отвлекается на онлайн-уведомления, зачастую неважные, по крайней мере раз в полчаса, каждый третий — раз в 15 минут. Множество умных технологий и необходимость постоянно между ними переключаться ведет к «цифровому истощение» (digital exhaustion).

У возможности всегда оставаться на связи есть еще одна негативная сторона: офис можно взять с собой куда угодно. Некоторые не могут скрыться от рабочих сообщений даже по ночам, многие продолжают решать рабочие вопросы во время отпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В исследовании сервиса путешествий МТС Travel и рекрутинг-платформы hh.ru приняли участие 1800 респондентов от 18 до 54 лет

В исследовании сервиса путешествий МТС Travel и рекрутинг-платформы hh.ru приняли участие 1800 респондентов от 18 до 54 лет



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В исследовании Movchan Agency приняли участие 2 000 трудоустроенных американцев

В исследовании Movchan Agency приняли участие 2 000 трудоустроенных американцев



Переработки и трудоголизм

Пока в одних странах проводятся эксперименты по внедрению четырехдневной рабочей недели и обсуждается сокращение времени пребывания в офисе ежедневно на час хотя бы для женщин, в других офисные работники до сих пор продолжают буквально умирать на боевом посту. Особо остро проблема стоит в азиатских странах, где распространена культура работы без выходных и некоторые не берут отпуска, опасаясь осуждения начальства и коллег. В Японии введен в оборот термин «кароси», обозначающий смерть от переработок. Японские власти ведут статистику, родственникам жертв выплачивают компенсации, трагические истории регулярно попадают на страницы СМИ. Чаще всего непосредственными причинами летальных исходов становятся инфаркты и инсульты, вызванные переутомлением и стрессом, а также самоубийства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фотографии спящих в токийском метро офисных работников иллюстрируют культуру переработок в Японии Фото: James Leynse / Corbis / Getty Images Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Dukas / Universal Images Group / Getty Images Фото: Nano Calvo / VW PICS / Universal Images Group / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Фотографии спящих в токийском метро офисных работников иллюстрируют культуру переработок в Японии Фото: James Leynse / Corbis / Getty Images Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Dukas / Universal Images Group / Getty Images Фото: Nano Calvo / VW PICS / Universal Images Group / Getty Images

Японский термин получил международное признание. Несколько лет назад Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда сообщали, что в 2021 году «синдром кароси» унес жизни 750 тыс. человек по всему миру. Все жертвы работали более 55 часов в неделю.

Те же опросы показывают, что работа 24/7 не всегда обоснована принуждением со стороны босса или страхом за свое рабочее место. Кто-то не умеет делегировать, боится утратить контроль над процессом или так привязан к своей работе, что просто не может остановиться. А это ведет к трудоголизму — привычке, которая наносит вред не только самому работнику, но и его компании.

И даже климат

Ведущей темой Всемирного дня охраны труда в 2025 году ООН объявил глобальное изменение климата. По оценкам экспертов, миллионы сотрудников по всему миру подвергаются вредному воздействию ультрафиолета, загрязненного воздуха, пестицидов и паразитов. Конечно, в первую очередь речь идет о синих воротничках, работающих на открытом воздухе. В офисах есть кондиционеры. Правда, не во всех. По данным Международного энергетического агентства, более двух третей всех установленных в мире кондиционеров приходится на США, Китай, Японию и страны Евросоюза. На долю Индии и других стран с жарким климатом остается менее 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография До появления кондиционеров офисным работникам приходилось спасаться подручными средствами Фото: Lambert / Getty Images В некоторых офисах охлаждаться подручными средствами приходится до сих пор Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Следующая фотография 1 / 2 До появления кондиционеров офисным работникам приходилось спасаться подручными средствами Фото: Lambert / Getty Images В некоторых офисах охлаждаться подручными средствами приходится до сих пор Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В охлаждаемых офисах другая напасть — так называемые «кондиционерные войны». Опросы в разных странах подтверждают, что коллектив в помещении, как правило, делится на тех, кому жарко, и тех, кому холодно. Ряд исследований показали, что одним из важных факторов, влияющих на климат в офисе, является пол — женщинам обычно холоднее. А стандарты, по крайней мере в американских компаниях, выработаны с расчетом на комфорт 40-летнего мужчины весом около 70 кг.

Главной причиной недовольства погодой в рабочем доме сотрудники часто называют невозможность регулировать температуру. Некоторые производители оборудования для кондиционирования предлагают работодателям нестандартный выходы. К примеру, установить фальшивый регулятор — температура устанавливается централизованно, а недовольные получают иллюзию контроля.

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С другой стороны, и опасения тех, кто мерзнет и боится заболеть из-за кондиционера, не совсем беспочвенны. В конце концов именно из-за размножающихся в системе кондиционирования бактерий-легионелл в 1976 году в США произошла первая официально задокументированная вспышка опасной болезни легионеров, унесшая жизни 34 человек. Правда, вероятность заразиться легионеллезом в наше время достаточно мала — она актуальна только для устаревших систем центрального кондиционирования с оборотным водоснабжением, которые уже практически нигде не используются. Тем не менее кондиционер все же может способствовать распространению респираторных инфекций, особенно если эксплуатируется неправильно (не меняются фильтры, выставлена слишком низкая температура).

А если заболел один, значит, заразятся и другие. Как показывают исследования в разных странах, включая Россию, многие работники предпочитает не брать больничные и продолжают ходить в офис во время болезни. Причем таким поведением характеризуются даже врачи. А это опять же стоит бизнесу денег, больших, чем отсутствие человека на работе. По данным, приведенным Всемирным экономическим форумом в 2019 году, американские фирмы теряют из-за этого в совокупности $226 млрд в год. Оценки японских ученых показали, что убытки компаний от больных сотрудников, работающих со сниженной продуктивностью в офисе, составляют $3055 на человека в год, от выздоравливающих на больничных — $520.

Ольга Шкуренко