Мишустин утвердил возобновление операций по бюджетному правилу в мае

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота по бюджетному правилу не с июля, а с мая. Документ от 27 апреля опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения нефти в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если происходит наоборот, Минфин России продает валюту и золото.

Минфин приостановил операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в России с 30 марта до 1 июля. Это было связано с планами изменить цену отсечения нефти по бюджетному правилу. Сейчас показатель составляет $60 за баррель, а к 2030 году его намерены снизить до $55 за баррель. В середине апреля Минфин объявил о решении со следующего месяца возобновить операции с валютой и золотом по бюджетному правилу.