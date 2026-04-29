Армения и Грузия примут молодежный чемпионат мира по футболу в 2029 году

Молодежный чемпионат мира по футболу (для игроков не старше 20 лет) 2029 года пройдет в Грузии и Армении. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Решение было принято на заседании совета организации, которое прошло в Ванкувере. Также сообщается, что чемпионат мира среди игроков до 17 лет примет Катар. Турнир пройдет с 19 ноября по 13 декабря.

«Впервые наша страна примет крупный футбольный турнир мирового уровня, что свидетельствует о большом доверии международного сообщества. Это бесценный подарок для армянских болельщиков, любителей армянского футбола и, конечно же, для молодых игроков, которые смогут почувствовать дух чемпионата мира на своей земле»,— сказано в заявлении Федерации футбола Армении.

Ближайший молодежный чемпионат мира пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане. В 2025 году победителями первенства стали марокканцы, обыгравшие в финале сборную Аргентины.

