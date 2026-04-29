Фонд «Синара» направит 10 млрд рублей на развитие нового кампуса УрФУ

Благотворительный фонд «Синара» в течение 2026-2029 годов направит 10 млрд руб. на развитие нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском районе Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе фонда.

Подписание соответствующего соглашения состоялось в присутствии главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и президента группы «Синара», председателя наблюдательного совета УрФУ Дмитрия Пумпянского. Подписи под соглашением поставили заместитель министра Минобрнауки России Андрей Омельчук, ректор УрФУ Илья Обабков, президент БФ «Синара» Наталья Левицкая.

«Пожертвование со стороны фонда «Синара» по своим размерам является беспрецедентным для УрФУ примером участия благотворителей в развитии университетского образования, и мы уверены, что наши совместные с государством усилия будут способствовать последовательной трансформации уральского университета в одну из ведущих научно-исследовательских площадок мирового уровня»,— сказал господин Пумпянский.

Соглашение призвано расширить возможности подготовки кадров, а также способствовать вовлечению студентов в разработку решений для экономики, технологий и соцсферы. Средства пойдут на развитие образовательной инфраструктуры УрФУ, укрепление его материально-технической базы. Акцент будет сделан на инженерные направления. В частности, деньги используют для строительства и оснащения оборудованием и мебелью общежития СУНЦ УрФУ, дооснащения корпусов Института экономики и управления и Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ) в рамках второй очереди кампуса. Также на эти средства будет создан учебно-научный центр «Микроэлектроника» в корпусе ИРИТ.

Строительство кампуса УрФУ началось в 2020 году. В рамках первой очереди в 2023 году в Новокольцовском открыли пять общежитий на 8,5 тыс. проживающих, учебный корпус, медицинский центр, тренировочное поле. В декабре 2025 года на территории завершили строительство второй очереди кампуса. В январе президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл три новых корпуса. При этом ранее на проектирование и строительство нового кампуса из федерального бюджета правительство РФ выделило 20 млрд руб.

Ирина Пичурина