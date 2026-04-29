Организации оптовой торговли в Удмуртии нарастили оборот на 21,9% в январе—марте

Оборот организаций оптовой торговли в Удмуртии, не реализующих автотранспорт и мотоциклы, в январе—марте составил 79,2 млн руб. Это на 21,9% больше, чем годом ранее, сообщили в Удмуртстате.

Аналогичный показатель по розничной торговле достиг 64,7 млн руб. Год к году прирост 14%. Оборот организаций в республике, которые занимаются продажей автотранспорта и мотоциклов, а также их ремонтом, в первом квартале увеличился на 18,5%, до 16 млн руб.

В целом оборот организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом указанной техники, за указанный период увеличился на 18,3%, до 159,9 млн руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это четверть (25,7%) оборота всех компаний республики, который вырос на 5%, достигнув 620,5 млн руб.

Удмуртстат включает в оборот организаций стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненные собственными силами работы и услуга, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров без НДС, акцизов и других обязательных платежей.

Напомним, три четверти организаций оптовой торговли Удмуртии оценили свое экономическое положение в первом квартале как «удовлетворительное». Главными сдерживающими факторами руководители таких предприятий назвали неплатежеспособность покупателей (на нее пожаловались 44% бизнесменов) и высокий уровень налоговой нагрузки (38%). Индекс предпринимательской уверенности в отрасли увеличился на 1,7 п.п. Однако этот показатель остался отрицательным — минус 4,6 п. п.

В розничной торговле индекс предпринимательской уверенности в первом квартале составил минус 7,9 п. п. За год этот показатель упал на 3,1 п. п. Основной фактор, сдерживающий развитие бизнеса в рознице, считают бизнесмены, — высокий уровень налогов (51%).