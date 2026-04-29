Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Самовольный захват земли обошелся фермеру из Арзгирского района в 100 тысяч рублей

Прокуратура Арзгирского района провела проверку соблюдения земельного законодательства. В ходе проверки было установлено, что местный предприниматель самовольно занял муниципальную территорию площадью около 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

По инициативе надзорного ведомства виновное лицо привлекли к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Нарушителю назначили штраф в размере 100 тыс. руб.

Устранение выявленных нарушений закона остается на контроле прокуратуры.

Мария Хоперская

Новости компаний Все