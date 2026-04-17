В Воронежской области может появиться еще один мусоросортировочный комплекс

Власти Воронежской области планируют расширить объем мусоросортировки в Воронежском кластере, который включает Воронеж, Нововоронеж и семь прилегающих районов. Для этого может быть построен новый комплекс или расширен действующий в Семилукском районе мусоросортировочный комплекс (МСК) регоператора «Экотехнологии». Об этом корреспонденту «Ъ-Черноземье» рассказал заместитель министра ЖКХ и энергетики Дмитрий Жадобин.

По его словам, сейчас сортировку проходит порядка 440 тыс. т мусора в год, эта мощность полностью покрывает потребности кластера. Однако ежегодный объем производства твердых коммунальных отходов (ТКО) увеличивается и может достичь в ближайшие годы 640 тыс. т, в связи с чем дорожной картой предусмотрено расширение мощностей.

Кроме того, в связи со скорым завершением срока эксплуатации полигона ООО «Экосфера» поблизости от существующего МСК до конца года будет определен участок для возведения нового полигона для захоронения отходов, остающихся после сортировки.

«В рамках дорожной карты предусмотрен как ряд строительства новых объектов, так и реконструкция старых. В том числе на текущий момент осуществляется поиск земельного участка для строительства полигона»,— пояснил господин Жадобин. Площадка будет определена до конца года, для строительства необходим участок более 70 га. Новый полигон сможет функционировать 25 лет. Объем инвестиций в оба проекта не разглашается.

В начале года «Ъ-Черноземье» писал, что четыре «временных» полигона для ТКО в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, которые должны были ликвидировать или модернизировать в рамках «мусорной реформы» еще к 2023 году, продолжат работу до 2028-го.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова