Кирилл Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты» в play-off НХЛ

«Миннесота Уайлд» на выезде победил «Даллар Старс» в пятом матче первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Матс Цуккарелло, Мэтт Болди, Майкл Маккэррон и российский форвард Кирилл Капризов, который записал в свой актив две результативные передачи. Также пасами отметились нападающие Яков Тренин и Владимир Тарасенко. У «Далласа» голы забили Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

Кирилл Капризов установил снайперский рекорд «Миннесоты» в Кубке Стэнли. В 30 матчах play-off он забросил 17 шайб. По этому показателю россиянин обошел американского форварда Зака Паризе (16).

В серии до четырех побед «Миннесота» ведет со счетом 3:2. Шестой матч состоится в ночь на 1 мая.

В других противостояниях «Бостон Брюинс» сократил отставание от «Буффало Сейбрс» (2:3 в серии). Пятый матч серии завершился в овертайме со счетом 2:1.

«Эдмонтон Ойлерс» также победил — 4:1 — в пятом матче с «Анахайм Дакс» и избежал вылета из Кубка Стэнли. В составе канадского клуба шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин. Счет в серии — 3:2 в пользу «Анахайма».

Таисия Орлова