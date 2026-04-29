МВД России объявило вора в законе Мераба Сухумского в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в международный розыск вора в законе, предполагаемого главаря преступной иерархии Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Следователи МВД просят Тверской суд Москвы избрать ему заочный арест»,— сказал собеседник агентства. По его словам, решение об аресте ожидается 30 апреля.

Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) в отношении Мераба Джангвеладзе было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве на основании оперативных материалов, собранных Главным управлением уголовного розыска МВД и ФСБ. Заочный арест позволит направить материалы в центральный офис Интерпола для объявления фигуранта в розыск по линии международной организации.

Мераб Джангвеладзе родился в Сухуми. Несколько раз его судили по статьям УК Грузии о краже, бродяжничестве, незаконном обороте наркотиков и оружия. В 1985 году был коронован грузинскими «законниками». В марте прошлого года в Тбилиси был застрелен его брат — 60-летний Леван Джангвеладзе.