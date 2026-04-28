МВД попросило суд Москвы заочно арестовать вора в законе Мераба Сухумского

Столичная полиция обратилась в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе 64-летнего Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Ему инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии. Дата заседания пока не назначена.

Уголовное дело в отношении Мераба Джангвеладзе было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве на основании оперативных материалов, собранных Главным управлением уголовного розыска МВД и ФСБ. Заочный арест позволит направить материалы на вора в законе в центральный офис Интерпола для объявления его в розыск по линии этой международной полицейской организации. Последнее время Мераб проживал в Италии, власти которой в тех случаях, когда не считают дело политически мотивированным, вполне могут выдать России обвиняемого.

Мераб Джангвеладзе родился в Сухуми, чем и объясняется его прозвище. Несколько раз был судим по статьям УК Грузии о краже, бродяжничестве, незаконном обороте наркотиков и оружия. Коронован грузинскими «законниками» в 1985 году. Считается одним из лидеров так называемого кутаисского клана лидеров криминального мира.

В марте прошлого года в Тбилиси был застрелен брат Мераба и его ближайший сподвижник 60-летний Леван Джангвеладзе. Имя последнего ранее упоминалось в СМИ в связи с убийством в Москве в 2013 году вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан).

