Неожиданное объявление правительства ОАЭ о скором выходе из ОПЕК вызвало бурную реакцию в СМИ. Одни обозреватели сочли это предвестником скорого распада нефтяного картеля, другие же полагают, что в текущих условиях — когда поставки через Ормузский пролив почти полностью парализованы — такое решение вряд ли отразится на мировых ценах. Главным вопросом остается, к каким последствиям может привести решение ОАЭ в долгосрочной перспективе.

Gulf News (Дубай, ОАЭ) Вырастут или упадут цены на нефть после выхода ОАЭ из ОПЕК? Вопрос в том, как отреагируют мировые цены на нефть на решение ОАЭ выйти из Организации стран-экспортеров нефти и более широкого альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Большинство аналитиков ожидают незначительного краткосрочного влияния на цены, поскольку мировое предложение по-прежнему ограничено конфликтом с Ираном и закрытием Ормузского пролива, ключевого транзитного маршрута для примерно одной пятой мировых потоков нефти. Хотя краткосрочные последствия могут быть ограниченными, аналитики видят более значительные последствия в долгосрочной перспективе, особенно после того, как ослабнут логистические ограничения и на рынки поступят большие объемы (нефти и нефтепродуктов.— “Ъ”).

Financial Times (Лондон, Великобритания) «Начало конца ОПЕК»: сможет ли нефтяной картель пережить выход ОАЭ из организации? Когда ОАЭ заявили о планах выйти из ОПЕК, поставив картель под экзистенциальную угрозу, нефтяные рынки лишь развели плечами. Цена на нефть марки Brent растет седьмой день подряд. Трейдеры уделяют больше внимания событиям в иранской войне, чем последствиям потери 66-летним нефтяным картелем третьего по величине производителя и одного из самых влиятельных членов. К чему приведет выход ОАЭ из ОПЕК Читать далее Сдержанная реакция цен на нефть отражает чрезмерную важность глобального дефицита, возникшего в результате закрытия Ормузского пролива. Уход ОАЭ, вероятно, не станет «фатальным» для группы, если только он не вызовет цепную реакцию. Некоторые аналитики считают, что ОАЭ пожалеют о своем решении. «Я не удивлюсь, если в будущем ОАЭ пересмотрят свой шаг»,— сказал Боб МакНэлли, основатель энергетической аналитической компании Rapidan, пояснив, что без тщательного контроля цены на нефть могут стать крайне нестабильными, особенно в случае переизбытка предложения.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Почему ОАЭ разорвали отношения с ОПЕК А вы что думали? Добыча сланцевой нефти в США достигла давней стратегической цели Вашингтона — ограничить контроль ОПЕК над нефтяными ценами на нефть. Картель распадается... Это еще одна внешнеполитическая победа американской энергетики. ОАЭ ранее уже намекали на выход из картеля, и война с Ираном может стать удобным моментом для официального оформления развода. Закрытие Ираном Ормузского пролива сделало квоты ОПЕК бессмысленными, поскольку производители вынуждены сокращать добычу. Даже после открытия пролива странам потребуется время для наращивания добычи, и миру понадобятся все свободные мощности, которые могут предоставить ОАЭ. Разрыв с ОПЕК также укрепляет связи с США. Критики утверждают, что война с Ираном снизила влияние США в регионе, но поведение арабских государств Персидского залива говорит об обратном. Если выход ОАЭ является предзнаменованием, то картель ОПЕК в конечном итоге может распасться сам по себе под тяжестью конкуренции.

France 24 (Париж, Франция) Выход ОАЭ из ОПЕК: «Способ подтвердить разрыв с другими странами Персидского залива» Блокада Ираном Ормузского пролива, одного из пяти стран-основателей ОПЕК, и эскалация напряженности в отношениях с его саудовским соперником, вероятно, предопределили это решение. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты находятся в состоянии растущего соперничества. Они являются соперниками в Йемене, Ливии и Судане. С начала войны в Иране они являются страной, наиболее пострадавшей от иранских ракет и беспилотников, что объясняет их гораздо более напористую позицию по отношению к Ирану по сравнению с другими странами региона. Для Эмиратов выход из ОПЕК может стать подтверждением этого разрыва с другими государствами Персидского залива. Это решение также поднимает вопросы о будущем организации.

Transitions & Energies (Париж, Франция) ОПЕК теряет Объединенные Арабские Эмираты В отношениях стран Персидского залива, занимающихся добычей нефти и газа, начинают появляться первые трещины... Время объявления о выходе вызывает удивление, но само решение не вызывает сомнений, поскольку отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией и без того были крайне напряженными. В течение многих лет ОАЭ стремились увеличить объемы добычи и доходы, что противоречило стратегии ОПЕК и расширенного картеля ОПЕК. На политическом фронте Эмираты критикуют другие арабские государства Персидского залива и особенно Саудовскую Аравию за то, что они не оказывают достаточной помощи и защиты от многочисленных иранских атак и отказываются от коллективного ответного удара.

Подготовили Евгений Хвостик, Екатерина Наумова