Элитное жилье в Петербурге подешевело в I квартале 2026 года

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке элитного жилья Санкт-Петербурга по итогам I квартала 2026 года снизилась на 3% относительно конца 2025 года, до 830 тыс. рублей. Аналитики Группы RBI связывают коррекцию с появлением скидок при 100-процентной оплате и выходом новых проектов с ценой ниже средней по сегменту, пишет РБК.

По данным RBI, за первые три месяца 2026 года девелоперы вывели на рынок 127 тыс. кв. метров в классах «бизнес» и «элит», что на 18% превышает результат аналогичного периода 2025 года и сопоставимо с показателями всего 2024 года. При этом в традиционных высокобюджетных локациях — Петроградском, Крестовском и Петровском островах — новых стартов не произошло.

Пять из восьми запущенных проектов представляют собой редевелопмент промышленных территорий в Васильевском, Красногвардейском, Выборгском, Адмиралтейском и Фрунзенском районах. Эксперты отмечают, что смещение предложения из классических премиальных зон в бывшие промзоны формирует более доступный уровень цен, что находит спрос у покупателей, ориентированных на высокобюджетную недвижимость, но чувствительных к цене.

Кирилл Конторщиков