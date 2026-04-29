Gazeta Wyborcza: польскую криптобиржу Zondacrypto контролирует тамбовская ОПГ

Польская криптобиржа Zondacrypto, которая более двух недель не выплачивает деньги инвесторам, может контролироваться организованной преступной группировкой (ОПГ) из России, известной как «тамбовская». Об этом сообщила польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на служебную записку Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

По данным издания, в 2018 году представители ОПГ приобрели контрольный пакет акций биржи, которая на тот момент называлась BitBay. Источники издания заявили, что по контракту покупатели платили дважды по несколько десятков миллионов евро. После приватизации платформа сменила название на Zondacrypto. Более €17,9 млн были переведены со счетов компании на другую биржу, пишет газета.

Президент биржи Пшемыслав Краль отрицает информацию СМИ. В то же время польская прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег. По данным ведомства, размер ущерба по делу составляет €82,8 млн. Как сообщал премьер-министр Дональд Туск, от деятельности биржи могли пострадать более 30 тыс. человек.

Тамбовская ОПГ была основана в Ленинграде в конце 80-х годов молодыми спортсменами из регионов. Главарем группировки был признан Владимир Кумарин (позднее Барсуков). В 1990-х годах ОПГ контролировала значительную часть коммерческих структур Санкт-Петербурга. В марте 2019 года Куйбышевский суд Петербурга приговорил Владимира Барсукова к 24 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества.