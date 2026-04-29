Все в таинственный сад

Ежегодная коллекция Blue Book от Tiffany & Co. — одна из самых предвкушаемых премьер на сцене высокого ювелирного искусства. Blue Book 2026 под названием Hidden Garden исследует завораживающие тайны и метаморфозы мира природы. Но вместе с тем каждое из украшений, задуманных креативным директором Натали Вердей, вновь переосмысливает творчество гениального Жана Шлюмберже, многие годы работавшего в американском ювелирном доме.

«Я стараюсь, чтобы всё выглядело так, будто оно растёт, неравномерно, органично. Я хочу запечатлеть нерегулярность Вселенной» — эти слова Шлюмберже стали своего рода гайдлайном для креативной студии Tiffany & Co.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Следующая фотография 1 / 6 Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co.

Первую главу Hidden Garden посвятили бабочке и ее хрупким эфемерным крыльям. Съемные подвески-бабочки готовы вспорхнуть с бриллиантового колье и переместиться на лацкан в виде броши. В браслете бабочка абстрактного дизайна напоминает пышный бант. Дизайн Monarch навеян архивным колье Шлюмберже со спрятанной в нем бабочкой-монархом. Ожерелье словно живое плетение: извилистые лозы со скульптурной бриллиантовой листвой изготовлены из платины, а шарнирные элементы из 18-каратного желтого золота.

Одна из частей собрания интерпретирует культовый дизайн Bird on a Rock (первый эскиз был создан Шлюмберже в 1965 году). Птицы с бриллиантовыми крылышками восседают на кушоне бразильского аквамарина, а вся эта композиция закреплена на бусинах из хризопраза, будто среди пышной зелени. Ее можно открепить от колье и надеть как брошь.

Кроме желтого какаду в «Тайном саду» Tiffany & Co. живут райские птицы — с ярким оперением и экзотическим силуэтами хохолков и хвостов. В брошах (некоторые могут превращаться в кулон) птички по традиции примостились на крупных кабошонах — мексиканском огненном опале, бразильском рубеллите, мадагаскарском спессартине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Следующая фотография 1 / 4 Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co.

Немало в коллекции цветочных и растительных мотивов. Бриллиантовое плетение колье Palm передает эффект плотных пальмовых листьев — в одном из вариантов используются мозамбикские рубины. В кольцах Marguerite нежные маргаритки с сердцевиной из розовых сапфиров сверкают платиновыми лепестками. Серия Jasmine перекликается с легендарным колье 1962 года, созданного по заказу верной клиентки Банни Меллон. Скульптурные узоры из платины с бриллиантами обрамляют крупные ограненные алмазы и сиреневые кунциты (камень, получивший известность благодаря Tiffany), деликатно подчеркивая цветочный мотив жасмина.

Торжественная премьера коллекции Blue Book 2026 состоялась в Нью-Йорке в историческом здании Арсенала.

Нина Спиридонова