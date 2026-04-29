В Коми запретили съемку дислокации войск и систем ПВО

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подписал указ, расширяющий перечень объектов, запрещенных к фото- и видеосъемке. Под ограничения попали места дислокации воинских частей, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и охраны критической инфраструктуры. Документ усиливает меры по реализации указов президента РФ о защите безопасности в регионах.

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подписал соответствующий указ

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подписал соответствующий указ

Согласно новым нормам, под запрет на съемку попадают сведения о местах расположения и временной дислокации военных объектов, организации несения службы и боевого применения сил и средств Министерства обороны РФ и правоохранительных органов, расположении сооружений и систем противодействия беспилотным воздушным судам, включая ПВО и РЭБ, охране критически важных объектов — ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов и других.

За нарушение установленных запретов предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Кирилл Конторщиков